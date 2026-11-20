Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

A Catania una famiglia con un solo stipendio e un Isee di 15 mila euro può arrivare a destinare quasi un quarto del proprio reddito alle casse locali. È quanto emerge dallo Studio sulla fiscalità locale in Italia della Uil, che mette a confronto tributi e servizi in diverse città siciliane. Il dato etneo evidenzia una differenza significativa rispetto agli altri capoluoghi dell’isola.

Pubblicità

Il conto di una famiglia monoreddito

Lo studio prende in esame un nucleo composto da padre, madre e un figlio, con un Isee di 15 mila euro. Se la famiglia possiede anche una seconda casa, tra Imu, Tari, addizionali Irpef, acqua e asilo nido con mensa, a Catania il conto raggiunge 4.824 euro l’anno, pari al 24,1 per cento del reddito.

Nelle altre città siciliane considerate il peso è inferiore: 20,5 per cento a Palermo, 15,5 a Enna, 14,1 a Trapani e 13,6 a Ragusa.

Anche senza seconda casa, e quindi senza Imu, il prelievo a Catania arriva a 3.802 euro, pari al 19 per cento del reddito. A Ragusa si ferma invece al 10,5 per cento.

Il confronto riguarda anche i nuclei con un Isee di 30 mila euro. A Catania una famiglia con una sola abitazione paga 4.738 euro, l’11,8 per cento del reddito. Con una seconda casa la spesa sale a 5.760 euro, pari al 14,4 per cento.

I dati mettono in evidenza una differenza legata al reddito: a parità di condizioni, il nucleo con Isee più basso destina una quota maggiore alle imposte e alle tariffe locali. Si passa dal 19 all’11,8 per cento senza seconda casa e dal 24,1 al 14,4 per cento con due abitazioni.

L’analisi è curata dal dipartimento Politiche economiche della Uil, guidato dal segretario confederale Santo Biondo.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale