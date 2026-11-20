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SIRACUSA / SPORT – Grande classico della pallanuoto italiana domani pomeriggio alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa. Alle ore 15:00, per l’ottava giornata del campionato di Serie A1, l’Ortigia ospiterà il CN Posillipo, guidato dall’ex tecnico biancoverde Pino Porzio. La gara sarà trasmetta in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del club siracusano.

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[Immagine: Una fase di gioco della pallanuoto nella piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa]

La classifica e il momento delle due squadre

Sarà l’ottantaduesimo confronto complessivo tra le due formazioni, separate attualmente da soli due punti in graduatoria: l’Ortigia occupa il sesto posto a quota 11 punti, mentre il Posillipo segue in settima posizione a 9 punti. Per la squadra di Hrvoje Koljanin l’appuntamento rappresenta l’occasione immediata per riscattare la prestazione negativa di Palermo e inaugurare un ciclo intenso di tre partite in una settimana. I napoletani, invece, arrivano a Siracusa dopo aver battuto nettamente il Chiavari nell’ultimo turno e a meno di 48 ore dalla trasferta europea di Euro Cup giocata in Montenegro.

Le parole di coach Koljanin e del giovane Bordone

Alla vigilia del match, l’allenatore biancoverde Hrvoje Koljanin fa il punto sul lavoro svolto in settimana e avverte sulla qualità dell’avversario:

«In questi giorni abbiamo analizzato per bene la prestazione offerta a Palermo, cercando di correggere le cose che non hanno funzionato. Domani affronteremo il Posillipo, una formazione di ottimo livello che, di stagione in stagione, ha ambizioni sempre più grandi e che sta anche tornando sulla scena europea. Per riuscire a competere con una squadra del genere dovremo giocare ad altissimi livelli, ed è proprio su questo aspetto che stiamo concentrando tutta la nostra attenzione».

Sulle possibili fatiche europee dei partenopei, il tecnico resta cauto: «Sicuramente non è facile per loro disputare due partite e affrontare un viaggio in così poco tempo, ma i giocatori di pallanuoto sono abituati a situazioni di questo tipo: avere un calendario intenso facilita la crescita e può essere anche un vantaggio».

Sulla stessa lunghezza d’onda il giovane attaccante siracusano Bruno Bordone (classe 2009), che sottolinea la voglia di rivalsa dello spogliatoio:

«Veniamo da una partita, quella di Palermo, che non ci è piaciuta, perché siamo consapevoli che avremmo potuto fare meglio, quindi ora abbiamo tanta voglia di scendere in acqua per dimostrare il nostro reale valore. Dovremo fare una partita di grande sacrificio, cercando di restare lucidi e di tenere alta l’intensità per tutta la durata del match. L’errore che non dovremo assolutamente commettere è quello di staccare la spina o disunirci nei momenti di difficoltà».

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