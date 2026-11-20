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SIRACUSA / LAVORO – Dodici addetti alla manutenzione dei mezzi impiegati nel servizio di igiene urbana di Siracusa si trovano in una condizione di totale incertezza occupazionale. A sollevare il caso è il deputato regionale di Lega – Italia Federale, Carlo Auteri, che nella giornata di ieri ha incontrato i dodici dipendenti della Alba Rent, società coinvolta nella gestione degli automezzi per la raccolta dei rifiuti nel capoluogo aretuseo e recentemente sottoposta a liquidazione giudiziale.

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[Immagine: Automezzi impiegati nel servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti]

Lavoratori in cantiere senza comunicazioni ufficiali

Secondo quanto riferito dai dipendenti al parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana, i lavoratori avrebbero appreso soltanto tramite voci informali una possibile interruzione o sospensione del loro rapporto di lavoro, senza aver mai ricevuto alcun atto formale da parte dell’azienda o delle procedure incaricate.

«Ci sono dodici padri di famiglia che rischiano di diventare invisibili. Dodici lavoratori che per anni hanno contribuito al funzionamento del servizio di igiene urbana di Siracusa, occupandosi della manutenzione dei mezzi, e che oggi non sanno quale sarà il loro futuro – dichiara Carlo Auteri –. Continuano a presentarsi quotidianamente in cantiere, senza sapere se debbano lavorare, se siano ancora regolarmente in servizio e soprattutto cosa accadrà nei prossimi giorni. Non è possibile lasciare dodici famiglie in questa condizione di incertezza, per di più alle porte di dicembre».

Gli interrogativi sui mezzi e la richiesta di intervento al Comune

Nel suo intervento, Auteri chiede verifiche approfondite sugli aspetti giuridici e gestionali della vicenda, con particolare riferimento ai rapporti tra le società coinvolte, all’affitto del ramo d’azienda e all’attuale utilizzo della flotta veicoli:

«I mezzi Alba Rent continuano a circolare regolarmente per le strade di Siracusa e a essere impiegati nel servizio, mentre i dipendenti della stessa società non conoscono neppure la propria condizione lavorativa – prosegue il deputato regionale –. Occorre capire a quale titolo quei veicoli vengano utilizzati, quali siano i rapporti contrattuali attualmente in essere e come si intenda garantire la manutenzione».

Il parlamentare regionale sollecita infine un chiarimento immediato da parte dei soggetti responsabili delle procedure societarie e un intervento diretto dell’Amministrazione comunale di Siracusa a tutela della continuità del servizio pubblico e della stabilità occupazionale delle dodici famiglie coinvolte.

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