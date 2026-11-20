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SIRACUSA / SPORT – Nuovo appuntamento casalingo per la Teamnetwork Albatro, attesa domani pomeriggio dal match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Gold di pallamano. Davanti al proprio pubblico, la formazione siracusana affronterà la Metelli Cologne, con fischio d’inizio fissato alle ore 16:30 e diretta streaming su PallamanoTV.

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[Immagine: Una fase di gioco della Teamnetwork Albatro impegnata nel campionato di Serie A Gold]

Il momento delle due squadre e l’insidia Knezevic

I biancoblù arrivano all’appuntamento forti dei due successi consecutivi ottenuti contro Cassano e Fasano, risultati che hanno dato slancio al cammino dei siracusani in questa fase della stagione. Di fronte ci sarà la compagine bresciana della Metelli Cologne, attualmente nona in classifica con quattro vittorie conquistate nelle prime dieci giornate di campionato e guidata in attacco da Marko Knezevic, secondo miglior realizzatore del torneo.

La vigilia di coach Garralda: «Attenzione fino agli ultimi minuti»

Nonostante l’entusiasmo per gli ultimi risultati positivi, il tecnico spagnolo Mateo Garralda invita lo spogliatoio a mantenere alta la soglia dell’attenzione e a non sottovalutare la capacità di reazione degli avversari:

«Veniamo da due partite importanti vinte e giocate bene, ma adesso bisogna pensare all’avversario di domani – dichiara Garralda –. Cologne è una squadra che non molla e che negli ultimi minuti riesce sempre a recuperare l’eventuale svantaggio: lo ha fatto con Cassano e con Fasano. Sono molto ordinati in attacco e tengono una media realizzativa intorno ai 30 gol. Dovremo giocare al massimo e ripetere le ultime prestazioni».

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