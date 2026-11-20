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Stava guidando una moto, ma quando ha visto la polizia, anziché fermarsi all’Alt, ha accelerato. Nell’ambito del controllo del territorio e dei comportamenti durante la guida di autoveicoli e motoveicoli, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno bloccato un giovane di 18 anni che, alla guida di un motociclo e portando un passeggero, non si fermava all’ALT Polizia. Il diciottenne teneva un comportamento alla guida che poteva mettere a repentaglio la sua sicurezza, quella del passeggero e quella degli altri utenti della strada. Il giovane, non solo non si fermava all’intimazione della Polizia ma cercava di fuggire. I componenti della Volante riuscivano a bloccarlo e a sanzionarlo per guida senza patente, per non essersi fermato all’ALT e per mancanza del casco protettivo

Il conducente, che veniva trovato in possesso di uno spinello, è stato anche segnalato all’Autorità competente per uso personale di sostanza stupefacente.

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