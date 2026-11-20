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SIRACUSA / POLITICA – Non si placa lo scontro politico a Siracusa tra il commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, e il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata. Con una lettera aperta indirizzata direttamente al parlamentare avolese, Vinciullo risponde punto per punto alle ultime dichiarazioni apparse sulla stampa in merito alla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia e agli equilibri del centrodestra, lanciando la proposta di un dibattito pubblico in televisione.

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[Immagine: Palazzo Vermexio a Siracusa]

La proposta del confronto pubblico e la replica sugli incarichi

Nella nota diffusa in mattinata, l’ex deputato regionale respinge l’accusa di «poltronite» e invita Cannata a un confronto diretto su una delle emittenti televisive locali a sua scelta:

«Accusi me di “poltronite” ma tutti sanno che, in verità, sei proprio tu il primatista mondiale di incarichi di sottogoverno ricevuti. Io, nella mia vita, non ho mai avuto un incarico di sottogoverno e ho vissuto sempre grazie al mio lavoro. Per questo ti sfido pubblicamente ad un confronto su una delle emittenti televisive locali che puoi anche scegliere tu. Così ti do la possibilità di dimostrare ciò che hai sostenuto nell’ultimo tuo intervento sulla stampa».

Nel testo, Vinciullo rivendica di aver ottenuto i propri ruoli istituzionali esclusivamente tramite elezioni e ripercorre invece alcuni incarichi ricoperti in passato da Cannata: dalla direzione del Consorzio Universitario di Siracusa agli incarichi regionali legati all’ex assessore Titti Bufardeci, dal ruolo di ragioniere capo al Comune di Solarino fino alla nomina a revisore dei conti presso l’ASP di Alessandria durante il ministero di Beatrice Lorenzin.

Il nodo del sindaco Italia e gli equilibri nel centrodestra

Altro punto centrale della lettera aperta riguarda i rapporti con il primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia, e l’esito del voto in Consiglio comunale sulla mozione di sfiducia. Vinciullo nega di aver cambiato posizione o di aver dato indicazioni di voto ai consiglieri:

«Menti spudoratamente, quando dici che io sostengo Italia e avrei cambiato idea. Negli ultimi 3 anni ho incontrato Italia solo 2 volte, una volta ad una processione ed un’altra volta in un bar. Tu e tua sorella invece decine di volte. Menti perché sai che io non ho consiglieri comunali di riferimento al Comune di Siracusa ma, soprattutto, non ho mai dato indicazione di voto a nessuno perché evidentemente dimentichi che è vietato dalla legge».

In chiusura, l’esponente di Grande Sicilia ricorda il sostegno elettorale dato in passato allo stesso Cannata, accusandolo di aver invece favorito candidati del Movimento 5 Stelle in altre circostanze, e rinnova l’invito al faccia a faccia televisivo per chiarire le rispettive posizioni davanti agli elettori.

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