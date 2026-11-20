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Oltre 140 gallerie, focus su Germania e Lombardia e grandi mostre su de Chirico e Cagli

Fino al 22 novembre, gli spazi della Nuvola dell’Eur ospitano la sesta edizione di Roma Arte in Nuvola, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea ideata e diretta da Alessandro Nicosia (promossa da Eur SpA, con la direzione artistica di Adriana Polveroni). L’evento riunisce circa 140 gallerie italiane e straniere con proposte che spaziano dalla pittura alla scultura, fino alla fotografia e alle sperimentazioni contemporanee, affiancando al mercato un ricco calendario di incontri, performance e progetti istituzionali realizzati insieme al Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale e Camera di Commercio.

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Ospiti d’onore e novità

Paese ospite – Germania: In occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche italo-tedesche, viene presentata la collettiva Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia (a cura di Gregor Jansen e Julia Apitzsch, con l’Ambasciata di Germania). In mostra le opere di otto artisti di diverse generazioni — tra cui Candida Höfer e Thomas Struth — per raccontare gli scambi culturali tra i due Paesi.

In occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche italo-tedesche, viene presentata la collettiva Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia (a cura di Gregor Jansen e Julia Apitzsch, con l’Ambasciata di Germania). In mostra le opere di otto artisti di diverse generazioni — tra cui Candida Höfer e Thomas Struth — per raccontare gli scambi culturali tra i due Paesi. Regione ospite – Lombardia: Spazio ai talenti under 40 con una selezione degli Art Posters nati dalla collaborazione tra Triennale Milano e Fondazione Milano Cortina 2026: manifesti olimpici e paralimpici già apprezzati a Expo Osaka.

Spazio ai talenti under 40 con una selezione degli Art Posters nati dalla collaborazione tra Triennale Milano e Fondazione Milano Cortina 2026: manifesti olimpici e paralimpici già apprezzati a Expo Osaka. Nuova sezione: Debutta Approdo Roma, spazio curato da Pier Paolo Pancotto.

Le grandi mostre, da Cagli a de Chirico

Il programma espositivo si arricchisce di tre approfondimenti monografici:

Corrado Cagli: A cinquant’anni dalla scomparsa, Cagli è anche scultore (realizzata con l’Istituto Centrale per il Restauro e l’Archivio Cagli) indaga la produzione plastica dell’artista tra il 1959 e il 1967, esponendo maschere e ritratti in cartone e metallo, molti dei quali inediti.

A cinquant’anni dalla scomparsa, Cagli è anche scultore (realizzata con l’Istituto Centrale per il Restauro e l’Archivio Cagli) indaga la produzione plastica dell’artista tra il 1959 e il 1967, esponendo maschere e ritratti in cartone e metallo, molti dei quali inediti. Giorgio de Chirico: Tornabuoni Arte firma una retrospettiva che copre l’arco dal primo Novecento agli anni Settanta, soffermandosi sul profondo legame del maestro con la Capitale e con la sua storica casa-studio di Piazza di Spagna.

Tornabuoni Arte firma una retrospettiva che copre l’arco dal primo Novecento agli anni Settanta, soffermandosi sul profondo legame del maestro con la Capitale e con la sua storica casa-studio di Piazza di Spagna. Hidetoshi Nagasawa: Un percorso dedicato al rapporto tra opera e spazio.

Fuori dalla Nuvola

La manifestazione si estende infine nel centro storico con Eco domestiche. Corrispondenze contemporanee nella casa dell’anima, esposizione curata da Pier Paolo Pancotto allestita negli ambienti della Casa Museo Mario Praz.

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