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SIRACUSA / POLITICA – Nuovo capitolo dello scontro politico nel centrodestra siracusano. Il commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, torna a replicare al deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, dopo la controproposta di quest’ultimo di estendere l’eventuale dibattito televisivo anche all’onorevole Giuseppe Carta e al sindaco Francesco Italia. Secondo l’esponente autonomista, si tratterebbe di un espediente per sottrarsi al confronto diretto.

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[Immagine: Palazzo Vermexio a Siracusa]

Le accuse sul rifiuto del dibattito e la solidarietà ad Annino

Nella sua nota, Vinciullo accusa il parlamentare di FdI di preferire la polemica a mezzo stampa e sui social network rispetto a un faccia a faccia pubblico:

«Cannata dinnanzi al confronto politico diretto, quando si rende necessario guardare negli occhi gli avversari politici, per lui nemici personali, si sveste dei panni di Riccardo Cuor di Leone e tira fuori il coraggio di Don Abbondio, trovando sempre una ragione per tirarsi indietro e nascondersi. Ha rifiutato il dibattito pubblico al quale l’ho invitato per mettere fine a questa querelle perché non ha il coraggio di dimostrare le cose che ha detto».

Il commissario di Grande Sicilia ha inoltre voluto rivolgere un messaggio ad Antonio Annino, collaboratore di Cannata citato nella precedente replica del deputato avolese: «Intendo esprimere la mia piena solidarietà ad Antonio Annino, mio brillante ex alunno, coinvolto in maniera inappropriata ed ingenerosa in questa vicenda».

Il riferimento a Canicattini Bagni e la chiusura della polemica

Nel suo intervento, Vinciullo sposta poi l’attenzione sugli equilibri interni a Fratelli d’Italia in provincia di Siracusa, citando il passaggio al gruppo misto di un consigliere comunale a Canicattini Bagni e sostenendo che gli attacchi agli alleati servirebbero a distogliere l’attenzione dalle difficoltà organizzative del partito.

«È inutile quanto stucchevole tirare sempre in ballo l’onorevole Giuseppe Carta: con lui il confronto lo ha già perso innumerevoli volte. Piuttosto che continuare ad attaccare gli altri, Cannata dovrebbe fermarsi, fare mea culpa e rileggere attentamente l’elenco delle sconfitte e delle defezioni di Fratelli d’Italia delle quali lui è il maggiore responsabile».

In chiusura, l’ex deputato regionale dichiara di voler considerare chiuso lo scambio polemico a distanza: «Dato che Cannata ha rifiutato il confronto pubblico, adducendo le solite banali e querule scuse, non ho più intenzione di continuare a perdere tempo con lui e proseguire una polemica che è diventata ormai una questione personale».

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