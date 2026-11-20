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Nuovo botta e risposta nel panorama politico siracusano. Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, replica alle dichiarazioni di Vincenzo Vinciullo e rilancia, proponendo un confronto televisivo che coinvolga anche il deputato regionale Giuseppe Carta e il sindaco di Siracusa Francesco Italia. «Sono pronto a confrontarmi con tutti e tre contemporaneamente», afferma Cannata, che non risparmia stoccate all’ex parlamentare regionale.

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La polemica riguarda anche il percorso professionale e politico del deputato di FdI, finito al centro delle critiche di Vinciullo. Cannata rivendica i propri titoli e le esperienze maturate nel corso degli anni: la laurea in Economia con il massimo dei voti, l’abilitazione come dottore commercialista e revisore legale, due master e una lunga attività professionale.

Tra gli incarichi ricordati c’è anche quello alla guida della direzione del Consorzio universitario di Siracusa, ricoperto per dieci anni. «Abbiamo raggiunto circa 3.000 studenti, attivato master e nuovi corsi di laurea, rilanciando la presenza universitaria nel capoluogo», sostiene, lamentando che oggi quel patrimonio sia stato in gran parte disperso.

Cannata respinge anche le contestazioni relative agli incarichi pubblici, ricordando di aver vinto due concorsi per il ruolo di ragioniere capo, a Valguarnera Caropepe e a Solarino, e di aver rinunciato alla nomina a revisore dei conti conferitagli dall’allora ministro Lorenzin.

Il deputato sposta poi il confronto sul piano politico, chiamando in causa il ruolo di Vinciullo come coordinatore provinciale di Grande Sicilia. Secondo Cannata, non può considerarsi estraneo alle scelte del movimento, in particolare al comportamento dei cinque consiglieri comunali che hanno contribuito a evitare la sfiducia al sindaco Italia.

«Ti abbiamo chiesto conto di una scelta politica, non del numero di caffè che hai preso con il sindaco», afferma, contestando quello che considera un cambiamento di posizione rispetto alle precedenti critiche rivolte all’amministrazione comunale.

Infine, la proposta di un confronto pubblico sui principali temi che riguardano il territorio: acqua, Aretusacque, IAS, gestione dei rifiuti e impianto TMB. «Di questo interessa discutere ai cittadini», conclude Cannata, che invita Vinciullo a coinvolgere anche Carta e Italia. La polemica resta aperta, in attesa di un’eventuale risposta e della disponibilità degli altri protagonisti a partecipare al confronto.

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