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MELILLI / SIRACUSA / CULTURA – Lo storico Cinema Ibleo di Melilli si prepara a vivere una nuova stagione culturale. È stato depositato oggi presso gli uffici comunali il progetto per la realizzazione del nuovo Teatro Comunale, un intervento che prevede il recupero, la bonifica e la rifunzionalizzazione dello storico edificio situato in via Mentana, traversa di via Iblea.

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[Immagine: Lo storico immobile del Cinema Ibleo a Melilli]

Il progetto e l’investimento da oltre 1,5 milioni di euro

L’opera è sostenuta da un finanziamento regionale complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. Una prima quota delle risorse è già stata impiegata dall’Ente per procedere all’acquisizione dell’immobile, mentre la parte restante finanzierà i lavori di ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza e adeguamento funzionale.

L’elaborato tecnico – predisposto dal professionista esterno Antonio Veca su incarico dell’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) – segna un passaggio decisivo nell’iter amministrativo volto a dotare il centro melillese di una struttura pubblica attrezzata per spettacoli teatrali, eventi culturali e iniziative artistiche.

Le parole del sindaco Giuseppe Carta: «Costruire il futuro dalla nostra storia»

A evidenziare il significato storico e sociale dell’operazione è il sindaco di Melilli e deputato regionale, On. Giuseppe Carta, che inquadra il recupero dell’edificio all’interno di una più ampia strategia di rigenerazione del patrimonio pubblico cittadino:

«Ci sono luoghi che raccontano la storia di una comunità e che meritano di tornare a vivere. Lo storico Cinema Ibleo è uno di questi. Con il deposito del progetto per il nuovo Teatro Comunale compiamo un passo importante verso il recupero di un edificio che appartiene alla memoria della nostra città. Parliamo di un investimento di oltre un milione e mezzo di euro di fondi regionali, che ci ha consentito di acquisire l’immobile e che permetterà di intervenire per la sua riqualificazione».

Il primo cittadino sottolinea inoltre la funzione aggregativa che la futura struttura svolgerà per la cittadinanza:

«La nostra ambizione è restituire a Melilli non soltanto un edificio recuperato, ma un luogo di cultura, incontro e partecipazione, capace di accogliere spettacoli, iniziative artistiche e nuove opportunità per i giovani e per l’intera comunità. Recuperare il Cinema Ibleo significa costruire il futuro partendo dalla nostra storia: una Melilli che custodisce la propria identità e, allo stesso tempo, crea nuove opportunità per le generazioni presenti e future».

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