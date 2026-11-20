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Nadir Rossi, l’ex infermiere di 35 anni detenuto nel carcere di Verona con l’accusa di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara tramite iniezioni di insulina, si è tolto la vita impiccandosi nella propria cella.

Stando alle conferme provenienti da fonti penitenziarie, l’uomo è stato rinvenuto in fin di vita questa mattina ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte cerebrale nonostante i tentativi di rianimazione. Il gesto arriva il giorno dopo la decisione del Tribunale del Riesame, che giovedì 19 novembre aveva respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai suoi difensori.

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L’allarme sui suicidi in carcere

Con questo episodio sale a 68 il numero dei detenuti che si sono suicidati dall’inizio dell’anno, a cui si aggiungono 4 agenti della Polizia penitenziaria. Sul caso è intervenuto Gennarino De Fazio, responsabile della Uil Fp Polizia Penitenziaria, descrivendo un sistema carcerario in crisi profonda che, «proprio come l’inferno dantesco, toglie ogni speranza a chiunque vi entri, vuoi perché accusato di aver commesso un reato vuoi per servire lo Stato con l’uniforme blu della Polizia penitenziaria».

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