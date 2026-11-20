Read this article in English→

Mattinata di forte tensione a Roma, in viale di Trastevere, dove una manifestazione studentesca è sfociata in disordini davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La protesta, nata per manifestare contro le politiche del governo, la guerra e il carovita, aveva riunito in un unico corteo gli studenti delle scuole superiori e delle università. Dopo aver attraversato parte del centro cittadino — passando per via Marmorata e ponte Sublicio — i manifestanti hanno raggiunto il dicastero, la cui scalinata era protetta dai blindati e dagli agenti in tenuta antisommossa.

Pubblicità

Proprio davanti all’edificio la situazione è degenerata: un gruppo di partecipanti a volto coperto ha acceso e lanciato diversi petardi di grosse dimensioni e bombe carta, accompagnando il tutto con un fitto lancio di bottiglie di vetro e sassi contro il cordone delle forze dell’ordine.

Nella foto parte della manifestazione su viale di Trastevere, mentre dal Ministero della Pubblica Istruzione, tenta di arrivare davanti a quello dell’Università e Ricerca

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale