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SIRACUSA / POLITICA – Si arricchisce di un nuovo intervento lo scontro politico nel centrodestra siracusano. A prendere la parola è il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Antonio Annino, che risponde direttamente al commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, dopo le dichiarazioni di quest’ultimo sul rifiuto del confronto televisivo da parte del deputato Luca Cannata e l’espressione di solidarietà nei suoi confronti.

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La replica sul confronto e il rifiuto della solidarietà

Nella sua nota, Antonio Annino sostiene che a sottrarsi al dibattito pubblico sia stato lo stesso Vincenzo Vinciullo di fronte alla controproposta di un confronto allargato a Giuseppe Carta e al sindaco Francesco Italia, respingendo al contempo la solidarietà ricevuta e rinnovando la propria disponibilità a un faccia a faccia diretto:

«Professore, la ringrazio per avermi definito un suo brillante ex alunno. Mi permetta di dirle che stavolta fa finta di non capire. Cannata ha rilanciato con un confronto tre contro uno. Si è detto pronto a confrontarsi con lei, Giuseppe Carta e il sindaco Francesco Italia, tutti e tre insieme. Lei, che aveva lanciato la sfida, a quel punto ha annunciato che non intende più proseguire. Quindi chi ha paura del confronto ed è fuggito è proprio Lei. Quanto alla solidarietà, può risparmiarsela. Sono stato io a dare la mia disponibilità, e l’ho fatto volentieri».

L’attacco a Giuseppe Carta: TMB e terreni ad Augusta

Nel proseguire il proprio intervento, il dirigente provinciale di FdI sposta l’attenzione sul deputato regionale e sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, accusandolo di essersi sottratto negli ultimi mesi a nuovi confronti pubblici dopo una precedente seduta del Consiglio comunale melillese dedicata al TMB (Trattamento Meccanico Biologico).

Annino annuncia inoltre di voler tornare pubblicamente su due distinte vicende amministrative che riguardano il territorio di Augusta: la localizzazione delle proposte per il nuovo sito del TMB e una richiesta di cambio di destinazione d’uso relativa ad alcuni terreni in contrada Granatello, nei pressi dell’ospedale, che secondo quanto riferito dall’esponente di Fratelli d’Italia risulterebbero intestati a un familiare del parlamentare autonomista.

«Tra una lezione di coraggio e l’altra, Vinciullo chieda a Carta di rispondere delle scelte della sua amministrazione. Dal TMB alle procedure di assunzione. Guarda caso, Augusta è anche il comune in cui ricadono tutte e tre le proposte per il nuovo sito del TMB, riportate nel verbale della SRR del 21 maggio. Sono due vicende distinte, nello stesso comune. Su entrambe i cittadini hanno diritto di sapere che cosa si sta decidendo», conclude Annino, ribadendo la propria disponibilità a un dibattito televisivo con Vinciullo.

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