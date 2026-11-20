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Al Lazio 7 premi al Lean Healthcare Award 2026

Grazie ai nuovi percorsi organizzativi, i tempi di attesa tra l’accettazione e la prima visita scendono da un’ora a mezz’ora.

Ottimizzare i flussi ospedalieri e tagliare le attese al pronto soccorso: è con questo obiettivo che il Lazio si distingue al Lean Healthcare Award 2026, il prestigioso riconoscimento nazionale dedicato all’innovazione e all’efficienza nel settore sanitario, portando a casa ben sette premi.

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Il primo premio assoluto è stato assegnato al Policlinico Umberto I di Roma. L’ospedale capitolino ha convinto la giuria grazie a un progetto di riorganizzazione che ha permesso di dimezzare i tempi di attesa tra l’accettazione e la prima visita medica per una specifica fascia di pazienti, passando da circa un’ora a soli trenta minuti. Il nuovo modello ha inoltre velocizzato sensibilmente l’esecuzione degli esami radiologici.

Durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella cornice di Palazzo Brancaccio, sono state celebrate anche altre eccellenze sanitarie della regione:

ASL Roma 1: premiata per la creazione di un “ospedale virtuale” dedicato alla salute femminile, dotato di una cartella clinica unica che monitora e accompagna le pazienti nel corso del tempo.

premiata per la creazione di un “ospedale virtuale” dedicato alla salute femminile, dotato di una cartella clinica unica che monitora e accompagna le pazienti nel corso del tempo. Istituto Spallanzani di Roma: riconosciuto per l’impegno nel campo dell’innovazione e della formazione.

riconosciuto per l’impegno nel campo dell’innovazione e della formazione. ASL di Viterbo: premiata per aver reso più efficaci i percorsi legati all’assistenza protesica.

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di oltre 360 progetti provenienti da tutta Italia, tutti accomunati dalla volontà di eliminare gli sprechi, snellire la burocrazia interna e garantire cure più rapide e di qualità ai cittadini.

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