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Un uomo è stato soccorso dopo essersi ferito con la lama della motozappa. E’ accaduto a Siracusa dove, questo pomeriggio i vigili del fuoco di Siracusa, in collaborazione con i sanitari del 118, sono intervenuti in zona Villaggio Miano in soccorso di un uomo di circa 75 anni che si era infortunato durante la manutenzione del terreno, infilzandosi la lama della motozappa nel polpaccio sinistro.

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I soccorritori hanno messo subito in sicurezza l’area, hanno bloccato l’attrezzo e stabilizzato il malcapitato. I VVF hanno poi provveduto al taglio della parte ingombrante dell’attrezzo, consentendo al medico di estrarre la lama in sicurezza. Il personale sanitario ha provveduto infine a medicare la ferita e a trasportare l’uomo in elicottero presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

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