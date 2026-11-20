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La Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica, ha reso pubblica la fotografia dell’uomo sospettato di aver ucciso Mohammed Madhoub, 44 anni, di origine marocchina. L’aggressione mortale, avvenuta a colpi di forbici al termine di una lite la sera del 13 novembre nel quartiere Tor Pignattara (periferia est di Roma), si è consumata sotto gli occhi della compagna della vittima.

La Squadra Mobile, che conduce le indagini, sta lavorando per identificare e rintracciare il ricercato, tuttora senza nome. Chiunque abbia riconosciuto l’uomo o disponga di informazioni utili può contattare la Squadra Mobile al numero 3346903295.

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