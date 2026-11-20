CATANIA / CRONACA – Si è concluso con successo il trasferimento sanitario d’urgenza di un neonato di appena quattro mesi, in condizioni di grave criticità, da Catania a Genova, effettuato mediante un volo di Stato. L’operazione è stata coordinata dalla Prefettura di Catania per assicurare al piccolo paziente cure altamente specialistiche e tempestive presso l’Istituto pediatrico “Giannina Gaslini” del capoluogo ligure.
[Immagine: Velivolo dell’Aeronautica Militare impiegato per il trasporto sanitario d’urgenza]
Il coordinamento tra Policlinico, Prefettura e Aeronautica Militare
Il bambino si trovava ricoverato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Rodolico – San Marco” di Catania. Le sue condizioni cliniche, giudicate particolarmente delicate dai medici, non consentivano in alcun modo il ricorso a un normale volo di linea, rendendo necessario l’attivazione immediata della procedura di trasporto sanitario d’urgenza.
L’intervento ha visto operare in stretta sinergia la Prefettura etnea, l’équipe sanitaria del nosocomio catanese e l’Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione un proprio velivolo per garantire il trasferimento in tempi rapidi e nella massima sicurezza.
L’arrivo a Genova
Costantemente assistito e monitorato dal personale medico e infermieristico specializzato durante tutte le fasi della tratta aerea, il piccolo paziente è giunto a Genova nel giro di poche ore, dove è stato subito preso in carico dai sanitari dell’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” per avviare le terapie necessarie.
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