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SIRACUSA / POLITICA – Prosegue a colpi di post e commenti sui social network la polemica politica a Siracusa attorno alla proposta di un confronto televisivo nel centrodestra. Dopo la nota con cui il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Antonio Annino, aveva rilanciato la disponibilità a un dibattito diretto, il commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, è intervenuto sulla propria pagina Facebook per chiarire che il suo invito era rivolto esclusivamente al deputato nazionale Luca Cannata.

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Il post di Vincenzo Vinciullo su Facebook

Nel messaggio pubblicato sui social, l’ex deputato regionale ha risposto direttamente all’esponente di Fratelli d’Italia, ridimensionando l’ipotesi di un faccia a faccia tra i due e ribadendo la richiesta di confrontarsi con il parlamentare avolese:

«Caro Annino, ti sei montato la testa, non ho mai detto che ti voglio sfidare in TV, aspetto il tuo capo, tu se vuoi puoi venire ad ascoltare, non più di questo. Quando prenderai un millesimo dei voti che ho preso io, potrai confrontarti con me, fino ad allora solo l’autista».

La risposta di Antonio Annino nei commenti

La replica del dirigente provinciale di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente tra i commenti allo stesso post pubblicato da Vinciullo, con toni ironici e un nuovo riferimento all’onorevole Giuseppe Carta:

«Prima “brillante ex alunno”, poi “solo l’autista”. Professore, mi dispiace che se la sia presa così male. Comunque, visto che mi ha promosso ad autista, vengo a prendere tutti e due. Lei mi dica l’indirizzo. Per Carta, prima bisogna capire dov’è finito».

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