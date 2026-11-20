CRONACA | Siracusa, 75enne ferito con la motozappa a Villaggio Miano

Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 nel pomeriggio: i pompieri hanno tagliato la parte ingombrante dell'attrezzo agricolo per permettere ai medici di estrarre la lama dal polpaccio sinistro. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.