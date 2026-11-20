SIRACUSA / CRONACA – Pomeriggio di paura nella zona di Villaggio Miano, a Siracusa, dove un uomo di circa 75 anni è rimasto seriamente ferito mentre effettuava lavori di manutenzione su un terreno. Secondo quanto ricostruito, l’anziano si è accidentalmente infilzato la lama di una motozappa nel polpaccio sinistro.
[Immagine: Un mezzo dei Vigili del Fuoco impegnato in un intervento di soccorso]
Il delicato intervento dei Vigili del Fuoco e del 118
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Siracusa, operando in stretta sinergia con il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno dapprima provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, bloccando il macchinario agricolo e stabilizzando le condizioni del ferito.
Successivamente, i pompieri hanno effettuato un delicato taglio della parte ingombrante dell’attrezzo meccanico, una manovra indispensabile per consentire al medico intervenuto sul posto di estrarre la lama dalla gamba dell’uomo in totale sicurezza.
Il trasferimento in elisoccorso a Catania
Una volta rimossa la lama e prestata la prima medicazione della ferita sul luogo dell’infortunio, i sanitari hanno disposto l’intervento dell’elisoccorso per trasferire d’urgenza il 75enne presso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania per le cure specialistiche del caso.
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