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Fbi, Sicurezza Interna e Tsa avvisano compagnie aeree e aeroporti: messaggi legati ad Al Qaeda incitano ad azioni contro l’aviazione commerciale, ma non risultano minacce specifiche e credibili.

di Redazione

21 Novembre 2026

WASHINGTON / ESTERI – I servizi di intelligence degli Stati Uniti hanno diramato un’allerta rivolta alle compagnie aeree commerciali, ai vettori cargo e agli scali aeroportuali di tutto il Paese in seguito alla diffusione di messaggi pubblici da parte di ambienti terroristici che incitano ad attacchi contro il settore dell’aviazione. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’avviso congiunto coinvolge l’Fbi, il Dipartimento per la Sicurezza Interna e la Tsa (Transportation Security Administration).

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[Immagine: Un aereo di linea in fase di decollo in un aeroporto internazionale]

Il richiamo all’episodio di settembre e le indicazioni dell’intelligence

Nel documento inviato agli operatori del trasporto aereo, le agenzie federali evidenziano come affiliati e sostenitori di Al Qaeda abbiano diffuso comunicazioni in cui lodano il tentativo di dirottamento avvenuto lo scorso settembre – compiuto dal pilota di un volo della Flydubai diretto a Tel Aviv – incoraggiando azioni analoghe contro obiettivi di interesse americano, israeliano o ebraico.

L’intelligence sottolinea inoltre che tali messaggi riprendono le storiche narrazioni dell’organizzazione terroristica, volte a esortare i sostenitori a sfruttare l’accesso al comparto dell’aviazione, eludere i controlli di sicurezza e utilizzare velivoli commerciali per compiere attentati.

Nessuna minaccia specifica, ma massima attenzione per i flussi festivi

Una fonte delle forze dell’ordine ha precisato all’emittente statunitense che al momento non sussistono minacce specifiche e credibili in corso. La diramazione dell’allerta preventiva coincide tuttavia con l’imminente settimana del Thanksgiving (Giorno del Ringraziamento), il periodo dell’anno caratterizzato dal più alto volume di traffico aereo negli Stati Uniti: secondo le stime dell’ente dell’aviazione nazionale, tra il 24 e il 30 novembre si sposteranno sui voli interni circa 6 milioni di passeggeri.

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