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FAVARA / CRONACA – Avrebbe tentato di uccidere l’anziana madre somministrandole un mix di farmaci. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Favara, in provincia di Agrigento, con le accuse di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. La donna, trovata priva di sensi all’interno dell’abitazione di famiglia, è ora ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

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[Immagine: Gazzella dei Carabinieri in servizio di pattugliamento notturno]

La segnalazione del sindaco e l’irruzione in casa

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato nella serata di ieri in viale Pietro Nenni, a seguito di una segnalazione arrivata dal sindaco di Favara, Antonio Palumbo, a sua volta allertato da alcuni parenti e residenti della zona. I cittadini avevano infatti riferito di aver visto il cinquantenne aggirarsi armato per le strade, esprimendo forte preoccupazione per l’incolumità dell’anziana madre.

Giunti presso l’appartamento, i Carabinieri si sono trovati di fronte al rifiuto dell’uomo di aprire la porta, mentre dall’interno ripeteva che «andava tutto bene». I militari hanno quindi deciso di forzare l’ingresso: una volta dentro, hanno rinvenuto la donna riversa a terra, ormai priva di conoscenza.

I soccorsi, il sequestro della pistola e l’arresto

L’anziana è stata immediatamente soccorsa dai sanitari e trasferita d’urgenza in ospedale, dove resta ricoverata in gravi condizioni. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno inoltre trovato e sequestrato una pistola detenuta senza alcuna autorizzazione.

Il cinquantenne è stato tratto in arresto e condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono intanto gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire tutte le circostanze del presunto avvelenamento.

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