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Nella nottata oltre 42mila le presenze nella capitale

Più di 130 eventi distribuiti in 50 spazi culturali della Capitale. Ottimi riscontri alla Centrale Montemartini e al Museo dell’Ara Pacis, con una crescita di 8mila visitatori rispetto allo scorso anno.

Grande affluenza nella Capitale per la sedicesima edizione di Musei in Musica. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre, l’evento ha totalizzato più di 42mila ingressi in tutta la città, superando nettamente il traguardo dei 34mila visitatori del 2025 e confermando il forte appeal di un format che fonde arte, musica e performance dal vivo.

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L’iniziativa — promossa da Roma Capitale tramite l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura — ha animato 50 sedi tra il centro storico e le periferie, offrendo un cartellone di oltre 130 appuntamenti. Dalle 20:00 alle 2:00 del mattino, i Musei Civici e diverse istituzioni culturali romane hanno aperto le porte in via straordinaria per ospitare concerti, spettacoli e incontri.

Il bilancio segna un aumento complessivo di circa 8mila presenze rispetto al 2025, con un incremento di 5mila visitatori nel solo Sistema Musei di Roma Capitale.

«Siamo entusiasti della partecipazione sempre più ampia delle romane e dei romani a Musei in Musica», ha commentato l’assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio, ripercorrendo l’ascesa della rassegna: dai 32mila ingressi del 2024 agli oltre 34mila del 2025, fino al picco attuale. Per l’assessore, questo risultato conferma che arricchire l’offerta culturale, puntando tanto sulla quantità quanto sulla qualità, rende la cultura più inclusiva e consolidata come bene comune.

L’inaugurazione simbolica della serata si è tenuta alle 19:30 in piazza del Campidoglio con il concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. Prima dell’inizio degli spettacoli, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Corrado Augias. Nel corso della notte, le sale si sono riempite di giovani, famiglie e turisti.

Tra gli eventi di punta spicca la programmazione della Centrale Montemartini: qui il cantautore gIANMARIA ha portato sul palco i suoi successi (Mostro, I suicidi, Fallirò, I bambini) insieme al nuovo singolo Senza la tua mano in tasca, affiancato da Andrea Rivera con un estratto dello show Nonsense di me!, un mix di musica, satira e improvvisazione.

Molto apprezzata anche la proposta del Museo dell’Ara Pacis, che ha ospitato l’artista libanese Charlie Khalil Prince con Myth Engine: una performance site-specific immersiva, creata in collaborazione con Joss Turnball, Olivia Tapiero ed Elshan Ghasimi, in cui danza e sonorità hanno dialogato con l’architettura del monumento.

Sul fronte dei dati, i Musei Civici hanno raccolto complessivamente circa 30mila visitatori:

Musei Capitolini: circa 8.000 presenze

circa 8.000 presenze Museo di Roma a Palazzo Braschi e Museo dell’Ara Pacis: circa 4.500 ingressi ciascuno

circa 4.500 ingressi ciascuno Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali e Musei di Villa Torlonia: circa 3.000 visitatori ciascuno

circa 3.000 visitatori ciascuno Museo di scultura antica Giovanni Barracco: oltre 1.000 presenze

Bene anche gli altri poli culturali della rete: in testa si posiziona la Sapienza Università di Roma con oltre 6mila ingressi nei suoi musei, seguita da Palazzo Esposizioni Roma con circa mille presenze. Un bilancio che testimonia la capacità dell’evento di attrarre un pubblico trasversale, trasformando per una notte i luoghi d’arte della città in spazi vivi di aggregazione.

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