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Al Tardini la Roma cala il pokerissimo imponendosi per 5-1 sul Parma, trascinata da un Donyell Malen scatenato: quattro gol per l’olandese, premiato all’unanimità come migliore in campo e protagonista di una prestazione che porta i giallorossi a quota 36 reti nelle prime 12 giornate, un traguardo che in Serie A non si vedeva da 76 anni.

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Secondo quanto riferito da Il Messaggero, prima della gara l’attaccante aveva avuto un diverbio con un sostenitore del Parma sugli spalti; l’intervento di Gian Piero Gasperini lo ha aiutato a ritrovare la giusta calma, preparando il terreno alla sua risposta sul campo. A fine partita il tecnico ha messo in risalto la solidità mentale del gruppo, capace di reagire senza disunirsi dopo il momentaneo pareggio emiliano, e ha evidenziato come la nuova collocazione tattica stia esaltando le qualità già note di Malen.

Gasperini ha poi valorizzato l’apporto di chi è subentrato dalla panchina, in particolare Wesley, decisivo con le sue progressioni e i suoi assist nello spaccare l’equilibrio, sottolineando l’importanza di disporre di cinque o sei sostituzioni di alto livello tra campionato e Champions League. Buone indicazioni sono arrivate anche da Cristante e da Rodrigo Mora, alla quarta marcatura di fila in Serie A, mentre tra le note meno brillanti figurano Molina, in affanno, e Balerdi, coinvolto nell’episodio dell’1-1.

Nelle dichiarazioni post-gara, Malen ha riconosciuto le difficoltà incontrate dopo il pareggio avversario, ribadendo il proprio momento positivo tra club e nazionale e scherzando sul pallone giallo da portare ai figli, abituati finora a quelli bianchi. Rodrigo Mora, dopo aver elogiato il compagno, ha invece invitato alla prudenza sui discorsi scudetto, ribadendo la necessità di procedere gara dopo gara.

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