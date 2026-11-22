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Pochi attimi di distrazione e una tecnica ormai ben rodata consentono ai malviventi di colpire con regolarità le stive degli autobus a lunga percorrenza in transito a Venezia Mestre. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, questo modus operandi si è ormai radicato e rischia di estendersi rapidamente anche ad altri snodi dei pullman in tutta Italia.

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Lungo via Ca’ Marcello, i ladri si appostano sul marciapiede opposto in attesa che i conducenti di compagnie come Flixbus e Itabus aprano i vani bagagli, operando spesso persino sul lato in cui avviene il carico delle valigie. Non appena l’attenzione si abbassa, agiscono con fulminea rapidità sottraendo zaini, borse o trolley per poi dileguarsi a piedi o confondersi tra i passeggeri fingendosi viaggiatori. Se in passato episodi simili si verificavano solo sporadicamente nella vicina viale Stazione a causa di una diversa configurazione dell’area, oggi i colpi hanno assunto una cadenza pressoché giornaliera.

Il profilo dei responsabili e le difficoltà di sorveglianza

A confermare la frequenza dei blitz è una delle guardie giurate assunte dalle strutture ricettive del quartiere per monitorare la zona. Il vigilante descrive un’azione rapidissima e spiega che il trasferimento della fermata ha attirato in pochi giorni sia borseggiatori esperti e organizzati, sia persone allo sbando in cerca di merce da piazzare sul mercato nero. Nonostante il personale di sicurezza tenti di fare da deterrente pur non avendo competenza diretta sull’area di sosta, controllare la situazione diventa praticamente impossibile quando si accodano diversi pullman contemporaneamente.

Il traffico di passeggeri e le proteste degli albergatori

La situazione preoccupa fortemente anche gli operatori del comparto alberghiero locale, che denunciano le criticità legate al nuovo capolinea dei bus nazionali e internazionali. Secondo le stime del distretto ricettivo, nell’area transitano circa cento mezzi al giorno, per un flusso che supera le 2.500 persone nelle 24 ore. A subire i maggiori contraccolpi è l’Hotel Campanile, situato esattamente alle spalle della fermata: dalla struttura segnalano che la folla in attesa ostruisce costantemente l’ingresso impedendo persino la chiusura delle porte automatiche, oltre al continuo via vai di viaggiatori che chiedono di usare i servizi igienici interni, creando disagi agli ospiti dell’albergo.

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