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Un carico di stupefacenti stimato tra i 40 e i 50 chili di hashish è stato rinvenuto tra i resti del piccolo velivolo precipitato mercoledì 18 novembre nelle campagne tra Lonato del Garda e Bedizzole, in provincia di Brescia. La droga, dispersa in parte all’interno della cabina e in parte sul terreno circostante a causa del violento impatto, ha aperto un nuovo scenario investigativo. La vittima è il pilota 29enne Yassin Zoulay, originario di Chiari e residente in Spagna.

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L’inchiesta passa all’Antimafia e si allarga all’estero

Alla luce del ritrovamento e dei precedenti del giovane — già condannato in Italia per narcotraffico e finito in passato in un’indagine sul traffico internazionale di stupefacenti — il fascicolo è passato dalla pm Caty Bressanelli al magistrato Francesco Carlo Milanesi della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Brescia.

Il Cessna era decollato da Llançà, sulla Costa Brava spagnola, con destinazione l’aeroporto di Boscomantico a Verona. Secondo una delle principali ipotesi al vaglio degli inquirenti, Zoulay avrebbe tentato un atterraggio in un’area isolata per scaricare la droga prima di raggiungere lo scalo veronese “pulito”. Gli investigatori, in stretto contatto con le autorità estere ed Europol, lavorano ora nel massimo riserbo per ricostruire la filiera del carico e individuare eventuali complici e destinatari.

Le indagini sulle cause dello schianto

Parallelamente all’inchiesta sul narcotraffico, proseguono gli accertamenti tecnici per chiarire la dinamica dell’incidente. Il relitto è stato posto sotto sequestro per essere analizzato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv).

Al momento nessuna pista è esclusa: i periti stanno valutando sia la possibilità di un’avaria o dell’esaurimento del carburante (il serbatoio sarebbe stato trovato quasi vuoto), sia il ruolo del maltempo. La fitta nebbia presente nella zona potrebbe infatti aver costretto il pilota a deviare dalla rotta originale, allungando il volo, o a tentare un atterraggio di fortuna verso la vicina aviosuperficie di Bedizzole.

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