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OROSCOPO / TENDENZE – Con l’ingresso del Sole nel segno del Sagittario, l’ultima settimana di novembre segna un cambio di ritmo deciso per tutto lo zodiaco. Aumentano il desiderio di movimento, la voglia di rimettersi in gioco e la necessità di fare chiarezza nei rapporti interpersonali prima dell’arrivo di dicembre. Scopriamo nel dettaglio le previsioni segno per segno da domenica 22 a domenica 29 novembre 2026.

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♈ Ariete

Il Sole in Sagittario vi restituisce energia, grinta e voglia di guardare lontano. Sul lavoro arrivano nuove opportunità da cogliere al volo, soprattutto tra martedì e giovedì. In amore torna il sereno: le coppie ritrovano complicità e i single possono fare un incontro stimolante durante un viaggio o un’uscita fuori programma.

♉ Toro

Settimana di assestamento e riflessione. In ambito professionale è il momento giusto per rivedere accordi o pianificare con calma i prossimi passi economici, evitando decisioni impulsive. Nei sentimenti serve maggiore dialogo: ascoltare le esigenze del partner aiuterà a sciogliere qualche piccola tensione accumulata nei giorni scorsi.

♊ Gemelli

Con il Sole in opposizione conviene dosare bene le energie e non disperdere le forze su troppi fronti contemporaneamente. Sul lavoro mantenete la concentrazione sulle priorità ed evitate discussioni inutili. In amore la parola d’ordine è chiarezza: un confronto sincero chiarirà un dubbio che vi portate dietro da tempo.

♋ Cancro

Giornate intense sul piano pratico e lavorativo, con diversi impegni da incastrare ma anche belle soddisfazioni in arrivo entro il fine settimana. Prendetevi qualche ora per ricaricare le batterie e curare il benessere fisico. Nel weekend i sentimenti tornano protagonisti con un clima più dolce e rassicurante.

♌ Leone

Le stelle tornano a sorridervi a pieno ritmo. Il nuovo transito solare favorisce creatività, iniziative personali e visibilità sul lavoro: se avete un progetto nel cassetto, è il momento giusto per presentarlo. Cuore in primo piano anche in amore, con passione in risalita e belle conferme per chi ha iniziato da poco una frequentazione.

♍ Vergine

Potreste avvertire un po’ di stanchezza o la sensazione di dover gestire troppe questioni familiari e domestiche insieme. Sul lavoro procedete con il vostro consueto metodo senza farvi mettere fretta dagli altri. In amore cercate di non essere troppo critici: un gesto spontaneo varrà più di mille spiegazioni.

♎ Bilancia

Settimana dinamica, ricca di contatti, telefonate e spostamenti. Le idee non mancano e trovano terreno fertile sia negli studi sia nelle trattative professionali. In amore torna la leggerezza: le relazioni consolidate si rafforzano attraverso progetti condivisi, mentre per i cuori solitari si prospetta un fine settimana molto vivace.

♏ Scorpione

Dopo settimane di grande protagonismo, il cielo vi invita ora a consolidare i risultati ottenuti, soprattutto sul fronte finanziario e lavorativo. Possibile una notizia positiva legata a un compenso o a una collaborazione. Nei sentimenti vivete emozioni profonde, ma ricordate di lasciare spazio anche alla fiducia reciproca.

♐ Sagittario

È la vostra stagione e si sente: carisma, ottimismo e determinazione vi rendono autentici protagonisti della settimana. Sul lavoro potete sbloccare una situazione ferma da tempo o avviare un nuovo percorso. Ottimo momento anche per i sentimenti: chi è in coppia fa progetti importanti, chi è solo attira sguardi e nuove simpatie.

♑ Capricorno

Settimana ideale per preparare il terreno in vista dei grandi traguardi di fine anno. Lavorate dietro le quinte con discrezione ed efficacia, mettendo ordine nelle scadenze. In amore avvertite il bisogno di maggiore intimità e autenticità: dedicate il weekend alle persone che contano davvero.

♒ Acquario

Tornano la socievolezza e il desiderio di condividere idee con amici e colleghi. I progetti di gruppo sono particolarmente favoriti e possono aprire porte inaspettate in vista dei prossimi mesi. In amore l’intesa mentale sarà la chiave vincente per ravvivare il rapporto o far nascere un’attrazione speciale.

♓ Pesci

Il cielo vi chiede impegno e concretezza, soprattutto nella sfera professionale dove qualcuno potrebbe mettervi alla prova o affidarvi una responsabilità in più. Non temete il confronto: avete tutte le carte in regola per distinguervi. In amore cercate di non chiudervi nei vostri pensieri e condividete ciò che provate.

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