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CATANIA / CRONACA – Il Comune di Catania non sarà parte civile nel procedimento giudiziario scaturito dall’inchiesta sull’esplosione provocata da una fuga di gas il 21 gennaio 2025 in via Fratelli Gualandi. Il giudice dell’udienza preliminare, Santi Bologna, ha infatti disposto l’esclusione dell’ente comunale accogliendo le eccezioni sollevate dalla difesa.

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[Immagine: Il Palazzo di Giustizia di Catania]

Il vizio procedurale e l’ordinanza del giudice

Le avvocate Laura Biondo e Angelica Montalbano, legali dell’ingegnere Gaetano Parasiliti – attuale direttore tecnico di Catania Rete Gas – hanno evidenziato un vizio formale nel deposito della procura speciale da parte dell’amministrazione comunale, una tesi accolta e confermata dal giudice all’interno di un’ordinanza di sei pagine.

Le parti civili ammesse e il rinvio al 15 gennaio

Nel medesimo provvedimento, il magistrato ha invece ammesso la costituzione di parte civile di diversi enti e soggetti coinvolti:

lo Iacp (rappresentato dall’avvocato Dario Pastore);

(rappresentato dall’avvocato Dario Pastore); Consambiente (assistito dall’avvocato Isabella Altana);

(assistito dall’avvocato Isabella Altana); la Fondazione Opera Diocesana di Assistenza ;

; i proprietari delle palazzine crollate o lesionate dalla deflagrazione e alcuni feriti ;

delle palazzine crollate o lesionate dalla deflagrazione e alcuni ; 55 cittadini danneggiati (indicati dall’avvocato Carmelo Sardella), ammessi tuttavia esclusivamente a titolo personale e non in rappresentanza di un comitato, mentre risultano esclusi due residenti.

L’iter processuale proseguirà nella prossima udienza, già fissata per il 15 gennaio, quando si svolgeranno le discussioni delle parti e il procuratore aggiunto Fabio Scavone insieme al pubblico ministero Emanuele Vadalà formalizzeranno la richiesta di rinvio a giudizio per l’ingegnere indagato.

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