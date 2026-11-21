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CATANZARO / SPORT – La sosta per le nazionali non porta bene al Palermo, che incappa nella prima sconfitta del suo campionato cadendo per 3-1 allo stadio “Nicola Ceravolo” contro il Catanzaro. I giallorossi guidati dall’ex tecnico rosanero Michele Mignani, ultimi in classifica prima del fischio d’inizio, sovvertono il pronostico e si confermano bestia nera dei siciliani al termine di una gara giocata con grande intensità.

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[Immagine: Un momento della sfida di Serie B tra Catanzaro e Palermo al Ceravolo]

Il primo tempo: partenza sprint dei giallorossi, risponde Vavassori

L’approccio dei padroni di casa mette subito in difficoltà la formazione allenata da Filippo Inzaghi. Dopo appena otto minuti il Catanzaro sblocca il risultato: una buona trama offensiva sorprende la retroguardia palermitana sul movimento di Dorval, libero di servire al centro dell’area l’ex Samuel Giovane, che insacca comodamente da distanza ravvicinata.

Il Palermo fatica a reagire e si rende pericoloso soltanto intorno alla mezz’ora con Vavassori, fermato dall’ottimo intervento di Mirko Pigliacelli, e con Mazzitelli, che calcia alto da buona posizione su assist di Ranocchia. Il pareggio rosanero arriva al 38′: Hernani esplode un destro potente dalla distanza, Pigliacelli respinge in tuffo, Johnsen calcia sulla ribattuta e sul successivo rimpallo è Vavassori il più lesto a ribadire in rete da due passi per l’1-1 con cui si chiude la prima frazione.

La ripresa: Pecorino e Mosti firmano il tris calabrese

Nel secondo tempo i rosanero non riescono a completare la rimonta, subendo il ritmo e l’organizzazione dei calabresi. Al 70′ il Catanzaro torna avanti: Perin compie un autentico miracolo sulla conclusione ravvicinata di Giovane, ma sulla respinta Pecorino è rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare il 2-1 in tap-in.

Nel finale il Palermo prova a spingersi in avanti senza però impensierire seriamente Pigliacelli, lasciando spazi alle ripartenze avversarie. All’83′ arriva il colpo del definitivo 3-1: Frank Tchaouna guida il contropiede giallorosso e serve Mosti, preciso nel battere Perin. Dopo tredici risultati utili consecutivi si interrompe così l’imbattibilità della capolista, che mantiene il primo posto in classifica ma vede ora il Modena avvicinarsi a una sola lunghezza di distanza.

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