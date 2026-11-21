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Il questore di Siracusa ha vietato i funerali pubblici di Angelo Monaco, storico componente del clan Trigila di Noto. Monaco è morto all’età di 71 anni e le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, senza cerimonie pubbliche.

La decisione si inserisce nel quadro delle misure di prevenzione e di ordine pubblico adottate dalle autorità per evitare manifestazioni che possano trasformarsi in occasioni di celebrazione o esaltazione di ambienti criminali.

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Il nome di Angelo Monaco era emerso, tra le ditte, nell’ambito dell’operazione antimafia “Robin Hood”, l’indagine che ha ricostruito gli assetti e le modalità operative del clan Trigila, facendo luce sulla rete di rapporti familiari, comunicazioni e uomini di fiducia attraverso cui, secondo gli investigatori, l’organizzazione avrebbe continuato a esercitare la propria influenza sul territorio.

L’inchiesta, avviata alla fine del 2016 e proseguita fino all’estate del 2018, aveva portato l’11 maggio 2021 all’esecuzione di tredici misure cautelari.

Al centro della ricostruzione investigativa Antonio Giuseppe Trigila, conosciuto come “Pinnintula”, al quale veniva attribuito il ruolo di guida del sodalizio anche durante la detenzione dei principali riferimenti dell’organizzazione.

Per Angelo Monaco gli investigatori avevano delineato un ruolo preciso nell’ambito degli interessi economici del clan. Indicato come nipote del capomafia, gli venivano attribuiti gli affari relativi all’acquisizione e al controllo dei fondi agricoli, un settore considerato strategico per comprendere le modalità attraverso cui il gruppo avrebbe consolidato la propria presenza e influenza nel territorio di Noto.

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