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È la Procura di Siracusa a coordinare l’inchiesta sui droni che hanno sorvolato lo spazio aereo della base militare statunitense di Sigonella, in provincia di Catania. L’allarme è scattato nella serata di venerdì 20 novembre, dopo la segnalazione di velivoli senza pilota sopra l’installazione militare e gli alloggi circostanti. L’emergenza è rientrata dopo alcune ore. La magistratura siracusana ha la competenza territoriale sull’area che ricade proprio nel territorio aretuseo.

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La notizia è stata diffusa su X dall’account britannico DefenceGeek e successivamente ripresa da diversi media italiani. Durante l’allerta, ai voli militari statunitensi diretti a Sigonella sarebbe stato consigliato di valutare rotte alternative.

Sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per ricostruire l’accaduto e verificare la natura degli avvistamenti.

Secondo una prima ricostruzione, dietro l’allarme potrebbe esserci il sorvolo non autorizzato di un drone privato. L’ipotesi, riferita informalmente da fonti della base, è quella di una possibile bravata. L’avvistamento avrebbe comunque attivato le procedure di sicurezza, con la messa in sicurezza delle piste e la sospensione temporanea delle operazioni di volo, prevedendo eventuali deviazioni degli aeromobili in arrivo.

Quello di Sigonella è il secondo episodio analogo in pochi giorni in Italia. Giovedì 19 novembre un allarme per la presenza di droni aveva interessato anche l’aeroporto di Genova, rimasto chiuso per circa due ore prima della riapertura.

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