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Nella Cattedrale Metropolitana della Natività di Maria Santissima, in Piazza Duomo, Monsignor Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, ha presieduto la Santa Messa celebrata in occasione della ricorrenza della “VIRGO FIDELIS”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Nel 1949 Papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria “Virgo Fidelis” Patrona dei Carabinieri, fissandone la celebrazione il 21 novembre. La scelta richiama direttamente il valore della fedeltà, virtù propria di chi serve la Patria e principio profondamente radicato nell’identità dell’Arma, sintetizzato nel motto “Nei Secoli Fedele”. Nella medesima giornata ricorre anche la “Giornata dell’Orfano”, occasione nella quale l’Arma rinnova la propria vicinanza agli orfani, alle vedove e ai familiari dei Carabinieri caduti, custodendone la memoria e riaffermando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che unisce, nel tempo, tutte le generazioni dell’Istituzione.

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La celebrazione coincide inoltre con l’85° anniversario della battaglia di Culqualber, una delle pagine più significative della storia dell’Arma, durante la quale, nel novembre 1941, i Carabinieri del I Battaglione Mobilitato offrirono una straordinaria testimonianza di coraggio, disciplina e spirito di sacrificio.

Alla cerimonia hanno partecipato le Autorità civili e militari della Provincia con le quali l’Arma, come sottolineato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, Colonnello Dino Incarbone, condivide quella comunanza di valori, responsabilità e spirito di servizio che deve sempre accompagnare l’azione di chi opera al servizio delle Istituzioni e della collettività. Erano inoltre presenti una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale e dei Reparti Speciali, gli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri, i familiari dei militari in servizio e dei Caduti siracusani, nonché gli studenti delle classi elementari e medie dell’Istituto Paritario “Sacro Cuore” di Siracusa. Proprio la presenza dei più giovani ha conferito alla cerimonia un significato particolarmente profondo, ricordando come i valori di fedeltà, servizio, senso del dovere e rispetto delle Istituzioni acquistino pieno significato soprattutto quando vengono custoditi e trasmessi alle nuove generazioni.

Il Coro del Santuario della Madonna delle Lacrime ha accompagnato la celebrazione con i propri canti, contribuendo alla solennità e al raccoglimento della cerimonia.

Nel suo intervento, il Colonnello Incarbone ha evidenziato come la presenza, nella stessa occasione, di Carabinieri in servizio, militari in congedo, familiari e giovani studenti rappresenti plasticamente la continuità dei valori dell’Arma attraverso le generazioni. Il Comandante Provinciale ha ricordato, in particolare, che l’appartenenza all’Arma non si esaurisce con il servizio attivo, ma continua a vivere come sentimento, patrimonio morale e modo di intendere il dovere, la responsabilità e il servizio verso gli altri.

La celebrazione della “Virgo Fidelis” diventa così non soltanto un momento di memoria e raccoglimento, ma anche un’occasione per rinnovare idealmente l’impegno assunto da ogni Carabiniere con il proprio giuramento: servire la comunità con lealtà, coraggio, equilibrio e umanità, mantenendo saldi quei valori che da oltre due secoli accompagnano la presenza dell’Arma accanto ai cittadini. Un impegno che si rinnova quotidianamente nel servizio delle donne e degli uomini dell’Arma, nella consapevolezza della responsabilità che deriva dall’indossare l’uniforme e della fiducia che i cittadini ripongono in essa.

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