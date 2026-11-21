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Concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali

Dopo nove anni di detenzione nel carcere romano di Rebibbia, iniziata nel maggio 2017, l’ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. La misura alternativa gli permetterà di scontare il resto della condanna a 16 anni al di fuori del penitenziario, seguendo un programma di reinserimento monitorato dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Il provvedimento giunge in seguito alla buona condotta e al percorso rieducativo svolto dall’ex capitano, oggi 65enne.

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La decisione segna una svolta rispetto all’aprile dello scorso anno, quando Schettino aveva ritirato l’istanza per la semilibertà lavorativa poiché, secondo i suoi legali, mancavano i presupposti necessari per avviare il progetto. Quella rinuncia non aveva tuttavia compromesso il suo diritto ad accedere ad altri benefici previsti dall’ordinamento penitenziario.

Il naufragio della Costa Concordia e la condanna

La vicenda giudiziaria di Schettino è legata al tragico naufragio avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 davanti all’Isola del Giglio, in cui persero la vita 32 persone dopo l’impatto della nave contro gli scogli. L’ex comandante fu ritenuto responsabile di gravi negligenze nella gestione dell’emergenza, tra cui il ritardo nel dare l’allarme e l’abbandono della nave mentre centinaia di passeggeri e membri dell’equipaggio erano ancora a bordo. Al termine dei tre gradi di giudizio, nel maggio 2017 era diventata definitiva la condanna a 16 anni per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono di nave.

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