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Le condizioni degli alloggi popolari di via Luigi Cassia tornano al centro del dibattito a Siracusa. Sulle criticità segnalate dai residenti interviene la presidente dell’IACP, Alessia Scorpo, che rivendica il lavoro svolto dall’Istituto e invita a non trasformare le difficoltà delle famiglie in uno scontro politico.

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«Le difficoltà delle famiglie che vivono nelle case popolari meritano rispetto, attenzione e soprattutto risposte concrete. Non devono diventare terreno di contrapposizione politica», afferma Scorpo, riconoscendo che restano problemi da affrontare e interventi ancora da realizzare.

La presidente sottolinea l’attività portata avanti dagli uffici dell’IACP negli ultimi anni, tra ricognizioni del patrimonio immobiliare, progettazioni, richieste di finanziamento e interventi di riqualificazione. Per quanto riguarda via Luigi Cassia, Scorpo precisa che sono stati ultimati i lavori negli edifici ai civici 40-42 e 44-46.

Per gli altri fabbricati, compresi quelli finiti recentemente al centro delle segnalazioni, sarebbero state individuate le criticità e quantificate le necessità di manutenzione straordinaria. Un quadro che, secondo la presidente, richiede una programmazione attenta e il reperimento delle risorse necessarie per procedere con i lavori.

Scorpo richiama inoltre la deliberazione n. 22 del 13 novembre 2026, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni. Un ulteriore passaggio nella pianificazione delle risorse economiche dell’Istituto da destinare alle esigenze del patrimonio abitativo.

La presidente riconosce che le questioni sollevate dagli assegnatari non possono essere ignorate: ascoltare i residenti, verificare le condizioni di sicurezza degli immobili e fornire risposte alle segnalazioni sono, sottolinea, responsabilità precise dell’ente.

Netta, invece, la posizione sulle polemiche politiche: «Le strumentalizzazioni non riparano i balconi, non mettono in sicurezza gli edifici e non migliorano la vita delle famiglie».

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