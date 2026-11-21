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L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, 78 anni, è stato trovato morto nella sua residenza di campagna in Toscana, nel comune di Orbetello, dove si trovava da solo. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato con un colpo d’arma da fuoco.

A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per non aver ricevuto sue notizie dalla serata precedente. La segnalazione al 118 è partita dai Carabinieri alle 9:38; al loro arrivo i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i RIS e il medico legale incaricato dalla Procura di Grosseto per eseguire i primi rilievi.

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Le reazioni e il contesto giudiziario

De Gennaro risultava coinvolto nell’inchiesta sul depistaggio legato alla strage di via D’Amelio. Secondo il suo legale, il gesto estremo sarebbe la diretta conseguenza delle “accuse infamanti” rivoltegli nell’ambito della vicenda.

Sulla notizia è intervenuto anche Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, esprimendo sconcerto e avanzando forti riserve sull’accaduto:

L’ipotesi di istigazione: Secondo Borsellino, De Gennaro avrebbe compiuto il gesto a causa di accuse infondate, configurando a suo avviso un caso di “istigazione al suicidio”, pur sottolineando la necessità che la magistratura accerti con sicurezza la reale natura del decesso.

Secondo Borsellino, De Gennaro avrebbe compiuto il gesto a causa di accuse infondate, configurando a suo avviso un caso di “istigazione al suicidio”, pur sottolineando la necessità che la magistratura accerti con sicurezza la reale natura del decesso. Il nodo dell’agenda rossa: Borsellino ha poi puntato il dito contro l’impostazione dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta, sostenendo che la responsabilità della sparizione dell’agenda rossa sia da attribuire ai ROS e non alla Polizia (a cui, a suo dire, sarebbe giunta una borsa già vuota) e criticando l’indagine per aver tentato di spostare le colpe senza fare reale chiarezza sul punto centrale della strage.

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