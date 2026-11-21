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Una presunta casa di appuntamenti, camuffata da associazione di promozione sociale, è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia di Stato ad Augusta. Tre persone sono state raggiunte da misure cautelari con l’accusa di sfruttamento della prostituzione.

L’operazione è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Augusta, in attuazione di un’ordinanza del GIP del Tribunale di Siracusa, al termine di un’articolata indagine avviata nel 2025 e coordinata dalla Procura della Repubblica aretusea.

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Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’interno della sede di un’associazione, formalmente impegnata in attività sociali e assistenziali, sarebbe stata in realtà organizzata un’attività di prostituzione con il coinvolgimento di diverse donne, reclutate e remunerate per gli incontri con i clienti.

Gli appuntamenti venivano pubblicizzati attraverso annunci online e gruppi di chat, mentre le prenotazioni erano gestite telefonicamente. Il sistema prevedeva un tariffario prestabilito, con biglietti d’ingresso compresi tra 70 e 120 euro e una ripartizione dei proventi.

Il provvedimento del giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo e gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per altre due persone. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo del locale, che è stato chiuso.

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