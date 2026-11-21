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Come funziona il sistema di Google

Il sistema di allerta sismica di Google è finalmente operativo su tutto il territorio italiano, trasformando gli smartphone Android in una fitta rete di sismografi capaci di avvisare i cittadini con secondi preziosi di anticipo rispetto all’arrivo delle scosse.

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Dopo essere rimasta a lungo solo una voce inattiva nei menu dei dispositivi, la funzione è stata abilitata automaticamente sulla quasi totalità dei telefoni compatibili, senza bisogno di installare app esterne o registrarsi. Per assicurarsi che il servizio sia pronto all’uso, basta verificare che l’opzione “Allerte terremoti” sia attivata nelle impostazioni del telefono (solitamente sotto la voce “Sicurezza ed emergenza”) e mantenere attiva una connessione Wi-Fi o rete dati.

Come gli smartphone anticipano le scosse

La tecnologia si basa sugli accelerometri già presenti nei dispositivi. Durante un terremoto si generano prima le onde P (veloci ma poco distruttive) e poi le onde S (più lente ma violente).

Quando più telefoni fermi nella stessa area rilevano contemporaneamente una vibrazione compatibile con le onde P, inviano un segnale anonimo ai server di Google. L’algoritmo calcola istantaneamente epicentro e intensità, inviando un avviso prima che arrivino le onde S. Secondo Boone Spooner, responsabile della sicurezza Android, il margine di preavviso va da pochi secondi fino a 10-15 secondi, arrivando a uno o due minuti per chi si trova più lontano dall’epicentro.

In base alla magnitudo stimata, lo schermo mostra tre livelli di avviso:

Presta attenzione: una semplice notifica per segnalare scosse di lieve entità nelle vicinanze.

una semplice notifica per segnalare scosse di lieve entità nelle vicinanze. Preparati: un avviso più dettagliato per scosse di maggiore intensità, che invita a tenersi pronti.

un avviso più dettagliato per scosse di maggiore intensità, che invita a tenersi pronti. Agisci: un messaggio a schermo intero riservato a scosse da moderate a forti, con istruzioni pratiche immediate su come proteggersi.

Affidabilità globale e supporto alla rete INGV

Già attivo in oltre 200 Paesi con più di un miliardo di notifiche inviate, il sistema ha dimostrato la sua efficacia in contesti critici: uno studio pubblicato su Science nel 2025 ha rilevato che in Turchia la rete individua in media 312 sismi al mese, riuscendo ad avvisare oltre 16 milioni di persone in poco più di cinque secondi durante il terremoto di magnitudo 6,2 a Marmara Ereğlisi, così come a concedere circa trenta secondi di vantaggio ai residenti di Caracas in Venezuela.

Il sistema presenta comunque un limite fisiologico: la tempestività dipende dalla presenza di smartphone vicino all’epicentro, risultando quindi meno rapido in mare aperto o in aree disabitate. Per questo motivo, la rete Android non sostituisce ma affianca le infrastrutture scientifiche come la Rete Sismica Nazionale dell’INGV (attiva 24 ore su 24 con circa 500 stazioni). In un Paese ad alto rischio sismico come l’Italia — dove negli ultimi sessant’anni i terremoti hanno causato circa 5.100 vittime e 240 miliardi di euro di danni — questa tecnologia offre un ulteriore e prezioso strumento di prevenzione capillare.

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