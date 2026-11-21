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Due perturbazioni portano pioggia, neve e un crollo termico fino a 8 gradi

Le ultime ore di clima mite lasciano definitivamente spazio a uno scenario dal sapore invernale. Dopo un sabato caratterizzato da tempo prevalentemente asciutto e massime ancora piacevoli (fino a 15°C a Milano, 19°C a Roma e punte di 24°C al Sud), l’Italia si prepara a un brusco peggioramento causato da due distinte ondate di maltempo.

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Domenica 22 novembre: la prima perturbazione atlantica

Dalla notte tra sabato e domenica un fronte atlantico investirà in pieno il Centro-Nord. Le precipitazioni risulteranno particolarmente abbondanti sull’entroterra ligure (dove si potranno superare i 100 mm di pioggia), seguite da Venezia (31 mm), Milano e Firenze (17 mm), Bologna (10 mm) e Perugia (8 mm). Il Mezzogiorno e le Isole resteranno invece ai margini, con venti sostenuti e temperature ancora miti fino a 22-23°C tra Palermo e Cagliari. Sulle Alpi cadrà neve copiosa fino a 1.500 metri (con locali fiocchi a 1.000 metri): attesi fino a 40 cm di neve fresca a 2.000 metri tra Valle d’Aosta e Val d’Ossola, con accumuli settimanali che sulle vette valdostane potranno sfiorare il metro. Appennino quasi del tutto all’asciutto sotto le raffiche di Maestrale.

Tregua temporanea e affondo polare da mercoledì 25

Tra lunedì 23 e martedì 24 novembre il meteo concederà una breve pausa con ampie schiarite al Centro-Nord, pur mantenendo una residua instabilità su Perugia (19 mm), Friuli Venezia Giulia, medio Adriatico e Sud peninsulare, accompagnata da forti venti di Maestrale e da un primo calo termico.

Da mercoledì 25 novembre entrerà nel vivo una seconda perturbazione, alimentata da aria polare marittima decisamente più rigida:

Mercoledì 25: primi rovesci a partire da Milano (21 mm).

primi rovesci a partire da Milano (21 mm). Giovedì 26: giornata clou per il Centro-Nord con piogge intense su Venezia (38 mm), Firenze (35 mm), Milano (31 mm), Roma (28 mm) e Perugia (18 mm). La quota neve scenderà a 800-1.000 metri sulle Alpi e a 1.500-1.600 metri sull’Appennino.

giornata clou per il Centro-Nord con piogge intense su Venezia (38 mm), Firenze (35 mm), Milano (31 mm), Roma (28 mm) e Perugia (18 mm). La quota neve scenderà a 800-1.000 metri sulle Alpi e a 1.500-1.600 metri sull’Appennino. Venerdì 27 e sabato 28: il maltempo scivolerà al Sud colpendo soprattutto Napoli (40 mm) e Palermo (31 mm), per poi lasciare spazio a un sabato asciutto ma dal clima pienamente invernale.

Il crollo delle temperature: le massime previste Nel bilancio complessivo della settimana, le colonnine di mercurio perderanno 4-5 gradi al Nord e fino a 8 gradi lungo il versante adriatico. Ecco i valori massimi attesi entro fine settimana nelle principali città:

Milano: 7°C (-5°C)

7°C (-5°C) Venezia: 9°C (-4°C)

9°C (-4°C) Bologna: 10°C (-3°C)

10°C (-3°C) Firenze: 13°C (-2°C)

13°C (-2°C) Roma: 14°C (-3°C)

14°C (-3°C) Bari: 16°C (-6°C)

16°C (-6°C) Napoli, Palermo e Cagliari: intorno ai 17°C

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