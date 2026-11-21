Read this article in English→

“Creiamo un distretto regionale per attrarre investimenti“

Al centro del dibattito l’industria del cinema e dell’audiovisivo, settore trainante del Lazio su cui la Regione investe oltre 30 milioni di euro all’anno tramite bandi pubblici e la Fondazione Roma Lazio Film Commission.

Pubblicità

Si è aperta sabato 21 novembre 2026, nella cornice di Palazzo Barberini, la terza edizione del Festival Economia della Cultura. L’evento di due giorni, promosso dalla Regione Lazio, riunisce istituzioni, imprese e operatori del settore per analizzare come la produzione culturale possa agire da vero e proprio motore di sviluppo economico e sociale.

Il Lazio prima regione italiana per incidenza culturale

Ad aprire i lavori è stata la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, che ha fotografato lo stato di salute del comparto citando i dati del rapporto Io Sono Cultura 2026 (curato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte). Nel Lazio, il sistema culturale e creativo genera 17,7 miliardi di euro di valore aggiunto — pari all’8,1% dell’economia regionale — e dà lavoro a oltre 215 mila persone.

“Questi numeri confermano che puntare sulla cultura significa far crescere il Lazio”, ha dichiarato Angelilli, rivendicando il primato nazionale della regione per peso del settore creativo sull’economia locale. “Vogliamo consolidare questa leadership attraverso politiche concrete per imprese, innovazione e occupazione. È fondamentale investire anche nella rigenerazione urbana, tramite concorsi internazionali di architettura, per trasformare le periferie in nuovi poli d’arte contemporanea capaci di attrarre capitali”.

Alla prima sessione, incentrata su “Cultura e sviluppo economico”, sono intervenuti anche il sottosegretario alla Cultura Pietro Cannella, l’assessora regionale Simona Renata Baldassarre, il direttore generale Creatività Contemporanea del MiC Costantino D’Orazio, il presidente del distretto Economia della Cultura Simone Bozzato e il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini. “La sfida è trasformare il nostro straordinario patrimonio in opportunità reali di lavoro e innovazione, rafforzando la sinergia tra pubblico e privato”, ha affermato il sottosegretario Cannella. Sulla stessa linea l’assessora Baldassarre, che ha ricordato l’impegno della Regione nel recupero degli spazi culturali e nel sostegno allo spettacolo dal vivo per creare nuove occasioni di crescita nei territori.

Cinema e audiovisivo: oltre 30 milioni di investimenti annui

Il secondo panel della mattinata ha acceso i riflettori sull’industria cinematografica e audiovisiva, con i contributi di Manuela Cacciamani (AD di Cinecittà), Chiara Sbarigia (presidente APA), Alessandro Usai (presidente ANICA) e Lorenza Lei (AD della Fondazione Roma Lazio Film Commission).

Il cinema si conferma uno dei pilastri industriali del Lazio, sostenuto dalla Regione con avvisi pubblici per oltre 20 milioni annui dedicati a produzione e promozione, per un investimento complessivo che supera i 30 milioni all’anno. “Investire nel cinema significa scommettere sull’identità e sul futuro di un territorio“, ha spiegato Lorenza Lei. “Come Film Commission lavoriamo per formare i professionisti di domani, raccontare le nostre realtà nel mondo e garantire che ogni set porti lavoro e indotto concreto nelle aree in cui si gira”.

La proposta finale: un Distretto per unire pubblico e privato

Nel pomeriggio, la terza sessione — “Gestire i beni culturali: strategie e casi di successo” — ha visto il confronto tra i vertici dei grandi poli museali e culturali: Simone Quilici (Parco Archeologico del Colosseo), Thomas Clement Salomon (Gallerie Nazionali Barberini e Corsini), Luana Toniolo (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia), Fabio Tagliaferri (presidente di Ales) ed Elisabetta Scungio (direttore regionale Musei del Lazio).

A tirare le somme della giornata è stata nuovamente la vicepresidente Angelilli, lanciando un progetto operativo: “Alla tutela del patrimonio dobbiamo affiancare modelli gestionali che uniscano programmazione culturale, sostenibilità economica, innovazione digitale e partecipazione delle aziende private. Per raggiungere questo obiettivo propongo la creazione del Distretto Economia della Cultura, uno strumento in grado di mettere a sistema progetti e risorse pubbliche e private. Possiamo metterci al lavoro fin da subito”.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale