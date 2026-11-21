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SIRACUSA / POLITICA – Un bagno di folla per inaugurare il nuovo corso della Lega in provincia di Siracusa. Questa mattina si è tenuta la prima assemblea provinciale convocata dal neo commissario Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta, affiancato dall’ex deputato regionale Giovanni Cafeo e dal parlamentare dell’Ars Carlo Auteri. Un appuntamento pensato per fare il punto organizzativo e tracciare la rotta in vista delle prossime elezioni regionali.

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[Immagine: Un momento dell’assemblea provinciale della Lega a Siracusa]

Giuseppe Di Mare: «Giro nei Comuni e tregua nel centrodestra»

A tracciare la linea politica del partito è il commissario provinciale Giuseppe Di Mare, che ha annunciato un tour in tutti i centri del Siracusano per consolidare la rete territoriale:

«Ho voluto fortemente questa assemblea provinciale per sentire tutte le realtà territoriali. Nelle prossime settimane girerò comune per comune, perché dobbiamo organizzarci su ogni territorio e la grande partecipazione di stamattina dimostra che c’è grande entusiasmo attorno a questo progetto».

Sulle forti tensioni che attraversano il tavolo del centrodestra siracusano tra Fratelli d’Italia e Grande Sicilia, il commissario del Carroccio invita alla responsabilità: «È il momento di abbassare i toni per lavorare per il nostro territorio e per le sfide elettorali che ci aspettano. Mi auguro che tutti i partiti riescano a mettere al centro le cose che ci uniscono piuttosto che quelle che ci dividono». Riguardo alle imminenti elezioni regionali, Di Mare ha ribadito l’obiettivo di riconfermare l’attuale governo regionale, sottolineando infine la continuità amministrativa portata avanti nel Comune di Augusta con la consegna di importanti opere infrastrutturali.

Giovanni Cafeo: «Trasformare i gruppi in un vero partito dei territori»

Sulla costruzione del soggetto politico si è soffermato Giovanni Cafeo, evidenziando l’importanza di unire le diverse sensibilità presenti in provincia sotto un’unica linea condivisa:

«Un partito non si costruisce da solo: è un’esperienza per edificare un contenitore che abbia una propria autonomia e che si candidi a diventare il sindacato dei territori. Dobbiamo trasformare gli amici di Cafeo, gli amici di Carlo e gli amici di Peppe in una linea politica organica, sfruttando anche la spinta organizzativa delle Regionali».

Anche Cafeo ha lanciato un monito contro le divisioni interne alla coalizione: «Questa litigiosità e questo scontro continuo, oltre a essere sintomo di debolezza, finiscono per indebolire il territorio, come abbiamo visto anche sulla vicenda del Parco. Quando c’è davanti il bene della provincia si deve fare sintesi per tutelarlo».

Carlo Auteri: «Siamo una squadra, l’ospedale resta la priorità»

A sottolineare la compattezza del gruppo dirigente è infine il deputato regionale Carlo Auteri, che ha ringraziato Di Mare e Cafeo per il lavoro di sintesi sul territorio:

«Non ci sono prime donne, siamo una squadra e insieme vogliamo lavorare per la provincia. L’appartenenza a un partito nazionale come la Lega è fondamentale per portare nei tavoli giusti le esigenze di un territorio spesso dimenticato, a partire dal Parco degli Iblei e dal nuovo ospedale».

Proprio sul tema della sanità siracusana, Auteri ha rivendicato l’impegno della deputazione regionale e del presidente Renato Schifani per lo sblocco dei fondi necessari alla realizzazione del nosocomio: «La provincia di Siracusa è l’ultima ancora ad attendere un nuovo ospedale e non può essere trattata come una provincia di Serie B. Oggi abbiamo finalmente le risorse grazie all’impegno della Regione e all’attenzione del governo nazionale per dare risposte concrete ai cittadini».

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