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SIRACUSA / POLITICA – Un’analisi a tutto tondo sui principali nodi amministrativi e politici della provincia di Siracusa, passando per il lavoro istituzionale a Roma. È quanto emerso nel corso dell’intervista rilasciata da Antonio Annino, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e segretario particolare del deputato nazionale Luca Cannata, ospite della puntata numero 71 della trasmissione «Punto e a capo web».

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[Immagine: Un momento dell’intervista ad Antonio Annino]

Il lavoro a Montecitorio e le emergenze ambientali

Nel descrivere la propria attività parlamentare tra gli uffici della Camera e i ministeri, Annino ha evidenziato come l’impegno sul territorio si concentri soprattutto sulle criticità ambientali e idriche. Primo fra tutti il dossier Aretusacque: secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, gli accessi agli atti avviati insieme all’onorevole Cannata hanno fatto emergere una questione cruciale relativa alla governance dell’ente.

«Ad una delle tante note di verifica e controllo mandate da Luca è stato risposto che la società dichiara di non essere a controllo pubblico. È una cosa molto grave: non è pensabile che una società al 51% pubblica, con un comitato di sorveglianza che evidenzia questa criticità, si dichiari non a controllo pubblico».

Allarme depurazione IAS e il nodo TMB

Altro tema centrale affrontato durante il colloquio riguarda la depurazione industriale e civile legata all’IAS (Industria Acqua Siracusana), con particolare riferimento alle ricadute economiche per i cittadini di Melilli:

«Sull’IAS si sta lavorando poco e niente, serve una programmazione di lungo periodo. Fra qualche anno, tra Aretusacque e IAS, la bolletta dei cittadini andrà come minimo a triplicare: attualmente i costi della depurazione che paga Melilli sono irrisori, ma in questo modo andranno alle stelle».

Sulla vicenda del TMB (Trattamento Meccanico Biologico), Annino ha ricordato le osservazioni amministrative e urbanistiche sollevate un anno fa rispetto al progetto originario previsto a Melilli, denunciando l’attuale silenzio politico intorno al bando dell’SRR per il quale risultano presentate tre istanze per la localizzazione dell’impianto ad Augusta.

Gli equilibri politici a Melilli e Siracusa

Sul fronte strettamente politico, l’ex consigliere comunale melillese ha lamentato l’assenza di un’opposizione consiliare nel proprio comune d’origine, contrapponendola al ruolo svolto dalle minoranze a Siracusa. Proprio sul capoluogo, dopo la bocciatura della mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, Annino ha tracciato un bilancio sugli assetti del centrodestra e sul dialogo tra le forze d’opposizione a Palazzo Vermexio:

«Grande Sicilia oggi ha deciso di tirarsi fuori dal centrodestra: si è candidata con la nostra coalizione e il giorno dopo è passata a sostenere il sindaco Italia. A Siracusa ora ci sono 16 consiglieri di opposizione contro la maggioranza: quando su argomenti concreti si trovano temi comuni tra le forze di minoranza, ben venga un’azione condivisa nel rispetto del responso elettorale».

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