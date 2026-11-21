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PALERMO / POLITICA – Si accende il dibattito nel centrosinistra siciliano in vista delle prossime elezioni regionali. Il deputato all’Ars e leader del movimento Controcorrente, Ismaele La Vardera, è intervenuto sulle indiscrezioni di stampa – rilanciate oggi dal quotidiano La Sicilia – relative a una possibile ipotesi di candidatura alla presidenza della Regione dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso in funzione di “federatore”, accanto al nome dell’eurodeputato Giuseppe Antoci.

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[Immagine: Il deputato regionale Ismaele La Vardera]

La stima per Grasso e Antoci e la richiesta di chiarezza

Ospite della trasmissione televisiva «L’Intervista» su Rei Tv, La Vardera ha riconosciuto lo spessore istituzionale e morale delle due personalità citate nel dibattito politico, sottolineando tuttavia come nessuna delle due abbia finora avanzato una disponibilità concreta:

«Sono due figure che rispetto e stimo, con una levatura morale assolutamente degna di nota, ma non si sono candidati e non hanno dato la loro disponibilità. A volte si buttano dei nomi in campo senza che gli stessi soggetti sappiano o siano disponibili».

L’appello alle forze del campo largo

Nel corso del suo intervento, il parlamentare regionale ha poi rivolto un messaggio diretto ai partiti del cosiddetto campo largo, chiedendo di uscire allo scoperto rispetto alla sua proposta di candidatura e di avviare un confronto trasparente sugli assetti della coalizione:

«Ma qual è la paura di La Vardera? Qual è l’alt che bisogna dare alla mia candidatura? Se La Vardera non va bene, spiegate come, se e perché, ma soprattutto date un’alternativa».

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