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CALTANISSETTA / APPROFONDIMENTO – La morte volontaria di Gianni De Gennaro, 78 anni, trovato senza vita nella sua tenuta di campagna in Maremma, segna uno dei momenti più drammatici nella storia recente delle istituzioni repubblicane. Non solo per il profilo dell’uomo – per decenni ai vertici della Polizia di Stato, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) e figura simbolo della stagione antimafia al fianco di Giovanni Falcone – ma per il contesto giudiziario e umano in cui matura il gesto: l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Caltanissetta nell’inchiesta sui depistaggi seguiti alla strage di via D’Amelio.

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[Immagine: L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro]

Il peso delle carte: 3.012 citazioni in 700 pagine e il «no» del gip

Nelle ultime settimane l’agenda dell’ex superpoliziotto era stata interamente assorbita dallo studio di un fascicolo imponente: quasi settecento pagine di richiesta di arresti domiciliari accompagnate da oltre mille pagine di intercettazioni e atti d’indagine. Un faldone in cui il suo nome compariva esattamente 3.012 volte.

Eppure, sul piano strettamente processuale, l’impianto accusatorio della Procura coordinata da Salvatore De Luca aveva già incontrato una prima, netta battuta d’arresto. Con un’ordinanza di oltre cento pagine, il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta aveva infatti rigettato la richiesta di misura cautelare, escludendo la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all’ipotesi di depistaggio sulle stragi del 1992 o alla sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il giudice aveva ricondotto piuttosto le preoccupazioni registrate nelle intercettazioni alla gestione di vicende risalenti alla fine degli anni Ottanta, non ravvisando estremi per limitare la libertà personale dell’ex prefetto.

Il filo rosso: dal rientro di Salvatore Contorno all’agenda rossa

Per comprendere la portata dell’inchiesta nissena occorre riavvolgere il nastro fino al 1989 e al controverso rientro in Sicilia dell’ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, arrestato in un covo a San Nicola l’Arena in circostanze che all’epoca alimentarono la stagione dei veleni e delle lettere anonime del cosiddetto «Corvo di Palermo».

Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri di Caltanissetta, tra quell’episodio e i depistaggi successivi alle stragi di Capaci e via D’Amelio sarebbe esistito un «filo rosso» articolato su due binari:

Il fronte dichiarativo: l’accusa ipotizzava che De Gennaro, insieme ai suoi storici collaboratori Francesco Pacetto e Massimo Carnicelli , avesse monitorato e sollecitato Contorno affinché non riferisse ai magistrati nisseni dettagli su una presunta «gestione opaca» del suo rientro in Sicilia, temendo che tali dichiarazioni potessero riaprire ferite mai rimarginate nella storia investigativa di quegli anni.

l’accusa ipotizzava che De Gennaro, insieme ai suoi storici collaboratori e , avesse monitorato e sollecitato Contorno affinché non riferisse ai magistrati nisseni dettagli su una presunta «gestione opaca» del suo rientro in Sicilia, temendo che tali dichiarazioni potessero riaprire ferite mai rimarginate nella storia investigativa di quegli anni. Il fronte documentale: il secondo pilastro riguardava la presunta sottrazione, occultamento e distruzione di appunti e file informatici – condotte contestate anche a Carnicelli e alla funzionaria del Dis Donatella Peruzzi – dopo le perquisizioni eseguite nel settembre 2023 a carico dei familiari dell’ex capo della Squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, già al centro delle indagini sul depistaggio legato al falso pentito Vincenzo Scarantino e sulla scomparsa dell’agenda rossa.

La gogna mediatica e l’udienza del 1° dicembre al Riesame

Al di là delle valutazioni tecniche dei giudici, a pesare in modo insostenibile sull’animo dell’ex capo della Polizia è stata con ogni probabilità la frattura tra una vita intera spesa in prima linea nella lotta a Cosa Nostra – dalle indagini sulle connessioni internazionali della mafia fino alla cattura dei grandi latitanti – e l’accusa infamante di aver inquinato le prove sull’eccidio in cui perse la vita Paolo Borsellino. Venerdì pomeriggio, dopo un lungo incontro a Roma con il suo difensore, il professor Franco Coppi, De Gennaro aveva raggiunto la campagna grossetana portando con sé proprio le copie degli atti che avrebbe dovuto discutere davanti ai giudici.

Con la sua scomparsa il reato nei suoi confronti si estingue, lasciando però aperto il fronte giudiziario sugli altri quattro indagati dell’inchiesta nissena – Salvatore Contorno, Donatella Peruzzi, Massimo Carnicelli e Francesco Pacetto – per i quali resta fissata al prossimo 1° dicembre l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta sull’appello presentato dalla Procura. Sul piano istituzionale e civile resta invece il nodo irrisolto del bilanciamento tra il legittimo accertamento delle verità storiche e giudiziarie e l’impatto devastante di procedimenti che, prima ancora di approdare a un’aula di dibattimento, rischiano di travolgere definitivamente la dignità delle persone.

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