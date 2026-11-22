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ITALIA / CRONACA – Nuova ondata di maltempo sull’Italia accompagnata da criticità idrogeologiche e forti raffiche di vento. Sulla base delle valutazioni del Dipartimento della Protezione Civile, per la giornata odierna di domenica 22 novembre è stata diramata allerta arancione per rischio idrogeologico sui bacini settentrionali della Toscana, mentre scatta l’allerta gialla su sette regioni: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Molise.

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[Immagine: Intervento della Protezione Civile e dei tecnici durante un’emergenza maltempo]

Chieti, rischio frane: evacuate altre 45 famiglie

Sul fronte del dissesto idrogeologico resta alta l’attenzione a Chieti, dove il sindaco Giovanni Legnini ha firmato tre nuove ordinanze di sgombero immediato per altrettanti edifici situati nella zona rossa del quartiere Santa Maria, interessata da un movimento franoso profondo e tuttora in evoluzione.

I provvedimenti riguardano complessivamente 66 unità immobiliari dichiarate inagibili e 45 famiglie (tra cui diversi proprietari di alloggi vuoti o seconde case), portando a 147 il totale degli immobili sgomberati dopo gli 81 già interessati dalle precedenti ordinanze. Le decisioni sono state assunte sulla base delle verifiche del tavolo tecnico composto da Comune, Genio civile, Ufficio speciale per la ricostruzione e Università d’Annunzio.

Venti di burrasca e mareggiate dalla Sardegna all’Adriatico

La perturbazione atlantica sta determinando precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, accompagnate da intensa attività elettrica.

Parallelamente si registrano venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte e Sardegna, in progressiva estensione verso Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, con raffiche di burrasca forte lungo i settori alpini occidentali e la dorsale appenninica adriatica. In Sardegna, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso valido fino al primo pomeriggio di lunedì 23 novembre per venti di maestrale e mareggiate con onde fino a 4-5 metri lungo le coste settentrionali e occidentali, con particolare intensità in Gallura e nel tratto compreso tra la Nurra e il Campidano di Oristano.

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