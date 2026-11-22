Read this article in English→

È un grido d’allarme quello lanciato dagli agricoltori del Sud-Est della Sicilia, alle prese con una situazione sempre più difficile per il comparto agrumicolo. A intervenire è Giuseppe Pippo Gennuso, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia Sicilia e agricoltore del territorio, che denuncia la forte sproporzione tra i prezzi riconosciuti ai produttori e quelli praticati sugli scaffali della grande distribuzione.

Pubblicità

«Vi scrivo come agricoltore del Sud-Est Sicilia, da Rosolini, Pachino, Ispica, Noto, Modica, Vittoria e Siracusa. Non vi scrivo per polemica politica, ma per i numeri», afferma Gennuso.

I dati indicati dai produttori descrivono una situazione particolarmente critica. I limoni ancora sugli alberi vengono pagati tra 30 e 50 centesimi al chilogrammo, mentre quelli destinati all’industria, franco arrivo, raggiungono appena 15-30 centesimi al chilo, con il trasporto a carico degli agricoltori. Al supermercato, invece, il prezzo al dettaglio oscilla tra 2,50 e 3,50 euro al chilogrammo.

«Noi produciamo e perdiamo. La grande distribuzione rivende e guadagna molto di più. È una situazione che non possiamo più sostenere», denuncia il rappresentante degli agricoltori.

Nel suo intervento Gennuso solleva anche la questione della gestione delle risorse ISMEA, richiamando le notizie che, secondo quanto riportato nell’inchiesta di Report e in un articolo de Il Fatto Quotidiano del 22 novembre 2026, riguarderebbero due affidamenti per l’organizzazione di eventi, rispettivamente da 3 e 5 milioni di euro, per complessivi 8 milioni.

«Mentre agli agricoltori vengono riconosciuti appena 40 centesimi al chilogrammo, emergono notizie relative a milioni di euro destinati all’organizzazione di eventi. Chiediamo chiarezza e trasparenza. Le risorse destinate all’agricoltura devono sostenere concretamente chi lavora la terra e produce», sostiene Gennuso.

Da qui la richiesta di verifiche sulla gestione dei fondi, sulla trasparenza delle procedure e sui criteri utilizzati per l’assegnazione dei finanziamenti.

Quattro, in particolare, le richieste avanzate dagli agricoltori del Sud-Est siciliano:

L’introduzione di un prezzo minimo garantito alla produzione, parametrato ai reali costi sostenuti dalle aziende, tra acqua, manodopera, concimi ed energia.

Controlli effettivi sull’utilizzo dei fondi ISMEA, affinché le risorse destinate al settore agricolo arrivino concretamente ai produttori.

La pubblicazione trasparente dei bandi, con indicazione dei vincitori, degli importi assegnati e dei criteri di valutazione.

La convocazione urgente di un tavolo di confronto con i produttori del Sud-Est Sicilia, senza limitare il dialogo alle sole associazioni di categoria.

Gennuso sottolinea anche il rapporto politico e territoriale con Forza Italia: «Noi siamo Forza Italia sul territorio. Siamo quelli che lavorano, che producono, che votano. Non chiediamo favori. Chiediamo semplicemente di poter vivere dignitosamente del nostro lavoro».

Un messaggio che assume anche il significato di un richiamo alla politica e alle istituzioni, affinché la crisi dell’agricoltura siciliana venga affrontata con interventi concreti e non soltanto con dichiarazioni di circostanza.

«Se l’agricoltura continua così, il Sud-Est muore. E con lui rischia di morire anche il consenso di chi ci ha sempre rappresentato», avverte Gennuso.

La richiesta conclusiva è quella di un incontro diretto con i produttori della zona, per portare le difficoltà delle aziende agricole al centro di un confronto istituzionale urgente.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale