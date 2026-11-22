Read this article in English→

PRATA DI PORDENONE / CRONACA – Una domenica di lutto e dolore ha colpito la comunità di Prata di Pordenone, in Friuli. Un gravissimo incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 22 novembre, è costato la vita a una giovane madre, Emanuela Shahini, di 31 anni, di origine albanese. Nell’impatto sono rimasti feriti anche i suoi due figli e un amichetto che viaggiavano con lei.

Pubblicità

L’auto fuori strada e il ribaltamento

La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno lungo la via Vittorio Emanuele. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, l’auto su cui viaggiava la famiglia – una Dacia Duster – è uscita autonomamente di strada, terminando la sua corsa con un violento capovolgimento. La famiglia era diretta a Villanova di Prata per partecipare a una festa di compleanno.

I soccorsi e il bilancio delle vittime

L’impatto è stato devastante. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pordenone hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti dalle lamiere. Purtroppo, per la conducente, Emanuela Shahini, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso a causa delle gravissime ferite riportate.

Gravissime anche le condizioni della figlia quindicenne della donna: è stata stabilizzata sul posto e poi elitrasportata d’urgenza all’ospedale di Udine. Gli altri due bambini coinvolti, l’altro figlio di 11 anni e l’amichetto, hanno riportato diversi traumi e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Pordenone. La dinamica esatta del sinistro è al vaglio degli inquirenti.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale