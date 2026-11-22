Read this article in English→

ITALIA / METEO & CRONACA – Ancora instabilità sull’Italia in questa domenica 22 novembre, con precipitazioni diffuse al Centro-Nord e neve sulle Alpi (in Trentino-Alto Adige fin sui 700-900 metri) e sull’Appennino. Una breve tregua è attesa per domani, lunedì 23 novembre, con residui piovaschi, e per martedì 24, quando prevarrà il sole. Da mercoledì, tuttavia, si aprirà un nuovo fronte atlantico sulle regioni centro-settentrionali.

Pubblicità

[Immagine: Perturbazione sull’Italia e interventi della Protezione Civile]

Allerte meteo tra Toscana, Campania e Sardegna

Toscana e 7 regioni: per oggi è attiva l’ allerta arancione per rischio idrogeologico sui bacini settentrionali della Toscana e l’ allerta gialla su settori di Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Molise.

per oggi è attiva l’ per rischio idrogeologico sui bacini settentrionali della Toscana e l’ su settori di Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Molise. Campania: allerta della Protezione civile dalle 21 di oggi alle 18 di domani per venti forti occidentali e mareggiate lungo le coste esposte (da Napoli e Piana campana fino al Cilento). Nessuna criticità per piogge.

allerta della Protezione civile dalle 21 di oggi alle 18 di domani per e lungo le coste esposte (da Napoli e Piana campana fino al Cilento). Nessuna criticità per piogge. Sardegna: allerta fino al pomeriggio di lunedì per burrasca di maestrale e onde fino a 4-5 metri lungo i settori settentrionali e occidentali, specie in Gallura e tra Nurra e Campidano di Oristano.

Frane a Chieti: evacuate 45 famiglie

A Chieti il sindaco Giovanni Legnini ha firmato tre nuove ordinanze di sgombero immediato nella zona rossa del quartiere Santa Maria, interessata da un movimento franoso profondo. I provvedimenti riguardano 66 unità immobiliari inagibili e 45 famiglie, portando a 147 il totale degli immobili evacuati.

Le previsioni per lunedì 23 novembre

Nord: al mattino nubi sparse e schiarite; locali piogge al pomeriggio su Liguria e Alpi, poi serata asciutta. Minime in calo, massime in aumento.

al mattino nubi sparse e schiarite; locali piogge al pomeriggio su Liguria e Alpi, poi serata asciutta. Minime in calo, massime in aumento. Centro: nubi e locali piogge mattutine in Toscana; tempo stabile al pomeriggio, ma in serata e notte arrivano acquazzoni sparsi sui settori tirrenici. Temperature in calo.

nubi e locali piogge mattutine in Toscana; tempo stabile al pomeriggio, ma in serata e notte arrivano acquazzoni sparsi sui settori tirrenici. Temperature in calo. Sud e Isole: al mattino locali piogge su Campania e Sicilia; fenomeni sparsi sulla Campania al pomeriggio, in estensione nella notte a Calabria e Isole Maggiori.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale