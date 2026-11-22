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PALERMO / CRONACA – Notte di tensione nel centro storico di Palermo, in piazza Sant’Anna, dove un gruppo di ragazzi ha attaccato le forze dell’ordine impegnate nei servizi di controllo sulle cosiddette “zone rosse”. Secondo quanto ricostruito, i giovani hanno preso di mira gli operatori lanciando petardi e bottiglie di vetro.

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[Immagine: Un’auto della Polizia di Stato in servizio di controllo notturno nel centro storico di Palermo]

L’arrivo dei rinforzi e i due arresti

A fronte dei disordini sono state immediatamente allertate ulteriori pattuglie. L’intervento dei rinforzi ha permesso di riportare la calma nella piazza e di procedere all’identificazione di diversi giovani presenti sul posto.

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno fermato e tratto in arresto un uomo e una donna, ritenuti responsabili di aver aggredito fisicamente due poliziotti.

Due agenti feriti e il rito per direttissima

A seguito della colluttazione, entrambi gli operatori di polizia hanno riportato lesioni: uno è rimasto ferito a un braccio, mentre il collega ha subito traumi alla schiena e a un ginocchio. Accompagnati in ospedale per gli accertamenti del caso, i medici hanno stabilito per entrambi una prognosi di cinque giorni. Per i due arrestati è già stato fissato il processo per direttissima nella mattinata di domani.

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