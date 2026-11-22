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CALTANISSETTA / CRONACA – La morte dell’ex capo della Polizia ed ex direttore dei servizi segreti Giovanni De Gennaro non ferma l’inchiesta avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta per depistaggio aggravato. Con il sequestro dei dispositivi informatici disposto nei giorni scorsi, gli accertamenti entrano ora nella fase decisiva della consulenza tecnica sui supporti digitali.

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[Immagine: Il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta]

Il pc isolato da internet e gli hard disk dopo il rogo degli atti

Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri nisseni, su alcuni hard disk di ultima generazione e su un personal computer acquistato appositamente per essere consultato senza connessione a internet – così da non lasciare tracce telematiche – De Gennaro e la sua collaboratrice Donatella Peruzzi avrebbero riversato e occultato un archivio digitale riservato, prima di distruggere con il fuoco i corrispondenti documenti cartacei risalenti alla fine degli anni Ottanta e agli inizi degli anni Novanta.

L’analisi forense sui supporti sequestrati – inclusi gli hard disk affidati al figlio Giulio e all’ispettore della Guardia di Finanza Massimo Carnicelli – punta ora a verificare cosa sia rimasto custodito nelle memorie informatiche.

Dall’agenda rossa ai possibili concorrenti esterni in via D’Amelio

L’obiettivo della Procura è ricostruire un presunto filo conduttore tra la stagione dei veleni del 1989 e i depistaggi seguiti alle stragi mafiose del 1992. Nei file digitali gli inquirenti cercano innanzitutto riscontri utili a individuare gli autori della sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, sparita dopo l’attentato del 19 luglio 1992 negli uffici della Squadra Mobile di Palermo allora diretta da Arnaldo La Barbera. L’inchiesta era partita dalle dichiarazioni relative a presunti documenti riservati custoditi dai familiari di La Barbera e utilizzati come leva per ottenere l’assunzione della figlia Serena nei servizi di sicurezza.

Un secondo filone riguarda l’eventuale presenza di soggetti esterni a Cosa Nostra nella preparazione dell’eccidio di via D’Amelio – in linea con quanto riferito dal collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza su un uomo sconosciuto presente nel garage di via Villasevaglios – e l’individuazione dei vertici istituzionali che indirizzarono le prime indagini verso il falso pentito Vincenzo Scarantino. Dalle intercettazioni era inoltre emersa la forte preoccupazione di De Gennaro e Peruzzi per l’appello sul processo sul depistaggio e per le dichiarazioni dell’ex funzionario Gioacchino Genchi.

Il rientro di Salvatore Contorno e il fallito attentato all’Addaura

Gli accertamenti informatici riavvolgono infine il nastro fino al maggio e giugno 1989, concentrandosi su due vicende chiave:

Il caso Contorno: i pm cercano carte sui rapporti tra l’ex pentito Salvatore «Totuccio» Contorno (arrestato a San Nicola l’Arena con il cugino latitante Gaetano Grado), l’ex ispettore Franco Pacetto e lo stesso De Gennaro, il quale nelle intercettazioni indicava Contorno come l’unico testimone rimasto in grado di creargli difficoltà, disponendo di assisterlo affinché mantenesse il silenzio davanti ai magistrati, come avvenuto nell’audizione del maggio 2025.

i pm cercano carte sui rapporti tra l’ex pentito (arrestato a San Nicola l’Arena con il cugino latitante Gaetano Grado), l’ex ispettore e lo stesso De Gennaro, il quale nelle intercettazioni indicava Contorno come l’unico testimone rimasto in grado di creargli difficoltà, disponendo di assisterlo affinché mantenesse il silenzio davanti ai magistrati, come avvenuto nell’audizione del maggio 2025. L’attentato all’Addaura: nelle conversazioni captate a Roma, l’ex prefetto aveva ammesso di aver riletto le vecchie deposizioni sul fallito attentato ai danni di Giovanni Falcone – tra cui quella dell’ispettore Luciano Guglielmini – prima di bruciare gli incartamenti cartacei, nel timore di cadere in contraddizione in caso di convocazione da parte degli inquirenti.

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