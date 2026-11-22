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BENGASI / ESTERI & GEOPOLITICA – Nelle prime ore di domenica 22 novembre 2026, un fragoroso scoppio seguito da un incendio divampato a bordo di un’unità russa all’interno della base navale di Bengasi ha improvvisamente riacceso le tensioni nel Mediterraneo centrale. L’episodio, avvenuto nella principale città della Cirenaica, riporta il riflesso del confronto bellico internazionale a poche centinaia di miglia dalla Sicilia, toccando direttamente il quadrante marittimo prospiciente il Mezzogiorno d’Italia.

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La versione delle autorità locali e il bilancio

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione che controlla la Libia orientale – in una ricostruzione ripresa da Reuters, Associated Press e Anadolu – la nave battente bandiera russa si trovava ormeggiata per una sosta tecnica finalizzata al rifornimento di carburante e all’imbarco di provviste, in vista del rientro verso Mosca nell’ambito di pregresse intese di cooperazione marittima bilaterale.

La sosta logistica è stata bruscamente interrotta dalla deflagrazione e dal rogo successivo. Le autorità locali hanno assicurato il rapido contenimento dell’emergenza e la messa in sicurezza di depositi, banchine e infrastrutture della base; fonti sanitarie hanno segnalato diversi feriti, senza al momento riferire di vittime.

La pista dei droni e l’indagine congiunta

L’accaduto ha assunto immediatamente una rilevante dimensione geopolitica. L’amministrazione orientale ha infatti indicato come pista preliminare un attacco effettuato con droni, annunciando l’apertura di un’indagine congiunta con la Federazione Russa per ricostruire l’esatta dinamica e individuare i responsabili. In assenza di rivendicazioni ufficiali e a fronte del silenzio iniziale del Cremlino, restano aperti numerosi interrogativi sia sull’entità reale dei danni sia sulla matrice dell’azione.

I dubbi sull’identità dell’unità e il precedente di marzo

Altre fonti hanno collegato l’unità colpita alla corvetta russa Merkury, ipotizzandone la possibile distruzione e richiamando scenari riconducibili all’intelligence ucraina; al momento, tuttavia, non esistono riscontri indipendenti in grado di confermare l’identità della nave né di attribuire con certezza l’operazione a Kiev.

L’episodio richiama inevitabilmente alla memoria il precedente del marzo 2026, quando una petroliera russa fu colpita nel Mediterraneo, nei pressi delle acque maltesi, in un’azione che funzionari libici attribuirono a forze ucraine e per la quale Mosca accusò apertamente Kiev.

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