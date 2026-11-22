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GROSSETO / CRONACA – Nuovi elementi emergono dalle indagini sulla morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, trovato senza vita nella sua abitazione di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto. Secondo quanto ricostruito nell’ambito dell’inchiesta per istigazione al suicidio aperta dalla Procura di Grosseto – con il coordinamento distrettuale della Dda di Firenze – l’ex prefetto si è tolto la vita utilizzando una pistola semiautomatica, una delle circa venti armi da sparo (tra pistole e fucili) rinvenute nell’immobile e tutte regolarmente detenute.

I sequestri nel podere delle Querciolaie

La Procura maremmana è in attesa delle prime relazioni e degli atti predisposti dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Grosseto, che conducono gli accertamenti sul caso. I militari hanno posto sotto sequestro tutti i materiali rinvenuti nel podere situato nella zona delle Querciolaie: tra questi figurano la pistola utilizzata, i telefoni cellulari, oltre a manoscritti, documenti e altri oggetti ora al vaglio degli inquirenti.

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Al vaglio le telecamere lungo la strada

Parallelamente agli accertamenti tecnici sui reperti sequestrati, le indagini puntano a ricostruire con precisione le ultime ore dell’ex capo della Polizia. Gli investigatori stanno infatti esaminando le immagini estraibili dalle telecamere di videosorveglianza puntate lungo la strada che conduce alla casa di campagna di De Gennaro. L’obiettivo è verificare se, oltre all’auto della scorta che lo aveva accompagnato sul posto nel tardo pomeriggio di venerdì, siano transitate altre vetture.

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